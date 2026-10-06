Acqua radioattiva per 250 giorni: l’influencer che preoccupa

Un influencer della salute sostiene di bere acqua radioattiva da 250 giorni consecutivi e il post in cui lo racconta ha raccolto qualcosa come 13.500 like. Un numero che fa riflettere più dell’affermazione stessa, perché dietro quei cuoricini c’è un pubblico che sembra aver accolto con entusiasmo una pratica che chiunque abbia un minimo di familiarità con la radiazione guarderebbe con parecchia preoccupazione. Non si tratta di una curiosità innocua da scorrere distrattamente, e la storia lo dimostra in modo piuttosto eloquente.

Il protagonista della vicenda si presenta come una figura attenta al benessere, uno di quei profili che promettono energia e vitalità attraverso abitudini fuori dal comune. Duecentocinquanta giorni di fila sono tanti. Ancora di più se il liquido in questione è, a detta dello stesso influencer, radioattivo. Eppure la reazione del pubblico non è stata di allarme ma di approvazione, almeno a giudicare dalle interazioni.

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Perché bere acqua radioattiva è una pessima idea

Per chi non avesse chiaro il motivo per cui questa abitudine dovrebbe far suonare più di un campanello, il discorso parte da un concetto semplice. La radioattività non è un integratore e il corpo umano non la tratta come tale. Introdurre in modo continuativo sostanze radioattive nell’organismo significa esporsi a un rischio che si accumula nel tempo, giorno dopo giorno, proprio come quei 250 giorni rivendicati con orgoglio.

Il punto è che questa non è nemmeno un’idea nuova. Esiste un precedente che porta un nome preciso, Radithor, e che riporta a un’epoca in cui la radiazione veniva presentata come una sorta di elisir. Quel prodotto è diventato col tempo un esempio da manuale di come una promessa di salute possa trasformarsi in qualcosa di molto diverso. E accanto a quel nome ne compare quasi sempre un altro, quello di un uomo la cui storia viene citata ogni volta che si torna a parlare di bevande radioattive.

Il tragico caso di Eben Byers

Il riferimento più immediato quando si parla di questi rischi è il caso di Eben Byers, una vicenda definita tragica e legata proprio al consumo di Radithor. La sua storia viene ricordata come un ammonimento, uno di quei racconti che dovrebbero bastare da soli a scoraggiare qualsiasi tentativo di emulazione. Il fatto che oggi qualcuno riproponga una pratica simile davanti a migliaia di persone rende quel ricordo stranamente attuale.

C’è poi un aspetto che riguarda il modo in cui certi contenuti circolano sui social network. Un post del genere non resta confinato alla cerchia dell’autore, viaggia, viene condiviso e finisce davanti a utenti che magari non hanno gli strumenti per valutarne la pericolosità. I 13.500 like non sono solo un dato di popolarità ma il segnale di quanto un messaggio potenzialmente dannoso possa trovare terreno fertile quando viene confezionato con il linguaggio rassicurante del benessere.

La distanza tra ciò che si sa sulla radiazione e ciò che viene raccontato in quel post è enorme. Da una parte c’è un influencer che rivendica un’abitudine portata avanti per 250 giorni consecutivi. Dall’altra ci sono la storia di Radithor e il destino di Eben Byers, citati proprio per spiegare a chi non lo sapesse perché bere acqua radioattiva sia una pessima idea.

Fonte: TecnoAndroid