ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI a 399€: sconto del 50% su Amazon

Con il Black Friday ormai alle porte, tra le prime offerte che meritano un’occhiata c’è quella su ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI, che su Amazon scende a 399€ con uno sconto del 50% rispetto al listino di 799€. Una cifra che si allinea alle quotazioni migliori viste nelle ultime settimane per questo robot aspirapolvere lavapavimenti, pensato per chi vuole affidare quasi del tutto la pulizia di casa a una macchina. Dentro ci sono tecnologie come OZMO ROLLER 3.0 e PowerBoost Charging, oltre a una stazione OMNI che si fa carico di gran parte del lavoro sporco in totale autonomia.

Rullo in microfibra e aspirazione da 30.000 Pa

Il cuore del DEEBOT T90 PRO OMNI è il sistema OZMO ROLLER 3.0. Al posto dei classici panni rotanti c’è un rullo cilindrico in microfibra da 27 cm, il 50% più lungo rispetto alle generazioni precedenti. L’acqua pulita viene riscaldata a 75°C ed erogata attraverso 32 ugelli di precisione mentre il rullo gira a 200 giri al minuto. Il risultato è un lavaggio profondo che non lascia aloni sul pavimento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per bordi e battiscopa interviene TruEdge 3.0, un mocio sospeso ad aria che si allunga di 1,5 cm e riesce a raggiungere gli angoli senza rovinare i mobili. Anche sul fronte dell’aspirazione i valori sono di tutto rispetto, con 30.000 Pa di potenza e un flusso d’aria di 16 L/s. Numeri che rendono il robot efficace tanto sulle superfici dure quanto sui tappeti, senza bisogno di passare a un secondo apparecchio.

Navigazione intelligente e stazione OMNI

Il pacchetto di funzioni è parecchio ricco. PowerBoost Charging recupera il 10% della batteria in appena 3 minuti durante le pause e permette così di coprire sessioni fino a 500 m². Per orientarsi tra le stanze il dispositivo si affida ad AIVI 3D 4.0, un sistema di navigazione basato su modello VLM capace di riconoscere con precisione oggetti e ostacoli. C’è poi AGENT YIKO, assistente vocale con intelligenza artificiale che funziona anche senza connessione e costruisce piani di pulizia personalizzati in base alle esigenze della casa.

Dal punto di vista meccanico la trazione TruePass a quattro ruote motrici consente di superare gradini alti fino a 4 cm, mentre la spazzola ZeroTangle 4.0 è progettata per evitare che peli e capelli si aggroviglino, un dettaglio non da poco per chi convive con animali domestici. La stazione OMNI gestisce da sola lo svuotamento della polvere insieme al lavaggio e all’asciugatura del mocio. Si occupa perfino di pulire il serbatoio dell’acqua sporca grazie a una turbina che gira a 5000 giri al minuto.

Il prezzo su Amazon e il confronto con il minimo storico

Venendo all’offerta vera e propria, il listino ufficiale di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è fissato a 799€, mentre su Amazon il robot viene proposto a 399€. Il taglio è quindi esattamente della metà e il prezzo resta in linea con le promozioni più interessanti comparse di recente per questo modello. La versione in vendita è quella nella colorazione standard, con tutte le funzionalità della stazione OMNI incluse nella confezione.

Tra il sistema di lavaggio autopulente e la ricarica rapida PowerBoost, l’occasione si rivolge soprattutto a chi sta pensando di passare a un robot lavapavimenti con lavaggio avanzato senza dover sostenere la spesa dei modelli di punta più costosi. Non si tratta comunque della cifra più bassa mai vista, perché nelle scorse settimane, durante un’altra promozione lampo, il DEEBOT T90 PRO OMNI aveva toccato il minimo storico di 385€.

Fonte: TecnoAndroid