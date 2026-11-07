Dyson Supersonic Curly+Coily al minimo storico su Amazon: -41%

Chi ha i capelli ricci conosce bene il problema: il calore eccessivo e i tempi lunghi di asciugatura sono nemici della chioma. Proprio a questa esigenza risponde l’asciugacapelli Dyson Supersonic nella versione Curly+Coily, che in questi giorni è in offerta su Amazon con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Il modello pensato per capelli ricci e molto ricci costa ora 249 euro con la consegna inclusa, e per questo dispositivo si tratta del minimo storico.

La premessa da cui parte Dyson è semplice e chiunque abbia una capigliatura mossa la riconoscerà subito. Un calore troppo aggressivo può rovinare la struttura del riccio, mentre un’asciugatura troppo lenta rischia di appesantire i capelli e di sfibrarli. Sono due difetti opposti, e trovare un equilibrio tra rapidità e delicatezza non è affatto scontato. Per questo il Supersonic dedicato ai ricci punta tutto su tre elementi. Il primo è un flusso d’aria controllato, il secondo è un sistema di gestione termica intelligente e il terzo è una gamma di accessori magnetici studiati proprio per questa tipologia di capelli. L’offerta è stata verificata su Amazon alle 11:35 del 1 novembre, quindi il prezzo potrebbe cambiare nelle ore successive.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il motore V9 e la tecnologia Air Multiplier

Il cuore dell’apparecchio è il motore digitale Dyson V9, un componente che arriva a girare fino a 110.000 giri al minuto. Questa velocità ha un effetto molto concreto, perché permette di spingere l’aria con una pressione elevata senza dover ricorrere a temperature altissime. È proprio questo il punto che interessa a chi ha i ricci, visto che il calore troppo intenso è uno dei principali responsabili dei danni alla fibra del capello.

Al motore si affianca la tecnologia Air Multiplier, che amplifica il flusso generato dalla ventola, lo moltiplica e lo indirizza in modo mirato verso la chioma. Il getto quindi non viene disperso ma arriva dove serve. Secondo l’azienda il risultato è un’asciugatura più veloce rispetto ai modelli tradizionali, che si affidano soltanto alla temperatura per far evaporare l’acqua. Meno tempo sotto il getto d’aria significa anche meno rischio di appesantire i capelli, cioè proprio il secondo dei problemi indicati da Dyson.

Accessori magnetici e prezzo in offerta

Un altro elemento su cui il produttore insiste è la dotazione di accessori magnetici, pensati appositamente per capelli ricci e molto ricci. Il sistema a calamita consente di agganciarli e sganciarli con facilità, adattando lo strumento al tipo di piega che si vuole ottenere. Insieme alla gestione termica intelligente, questi beccucci completano un pacchetto costruito interamente attorno alle esigenze di chi ha una capigliatura mossa e difficile da domare.

Sul fronte economico la proposta attuale è particolarmente interessante. Con il taglio del 41% sul prezzo di listino, il Dyson Supersonic Curly+Coily scende a 249 euro su Amazon, spedizione compresa, toccando la cifra più bassa mai vista per questo modello. Come accade spesso con le promozioni online, l’importo è soggetto a variazioni e quello indicato si riferisce alla rilevazione delle 11:35 del 1 novembre.

Fonte: TecnoAndroid