ChatGPT, 7 plugin per chi ha un secondo lavoro: da Canva a Stripe

Sempre più persone affiancano al lavoro principale un’attività secondaria, e per chi si trova in questa situazione i plugin di ChatGPT possono trasformarsi in un aiuto concreto per recuperare tempo prezioso. C’è chi vende oggetti fatti a mano o prepara torte, chi la sera dà lezioni private e chi nel fine settimana lavora come fotografo. Le motivazioni cambiano da persona a persona. Si vuole arrotondare lo stipendio, inseguire una passione oppure costruirsi un piano “B” in un mercato del lavoro poco stabile. L’ostacolo però è quasi sempre lo stesso, ovvero il tempo. Quando le ore libere sono poche, ogni minuto perso dietro a compiti ripetitivi viene sottratto a ciò che conta davvero.

Questi strumenti non fanno miracoli, è bene dirlo subito. Possono però semplificare parecchie incombenze quotidiane, e sono sette quelli che meritano una prova, ciascuno accompagnato da richieste pronte da adattare alla propria realtà.

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Canva, Etsy e Stripe per promuoversi e vendere

Il primo della lista è Canva, che trasforma il chatbot in una sorta di direttore creativo tascabile. Volantini, post per i social e identità visive coordinate vengono generati e restano poi modificabili sulla piattaforma. È la soluzione ideale per chi ha bisogno di materiale promozionale d’impatto senza il budget per pagare un grafico. Tra i prompt suggeriti c’è la creazione di un volantino con titolo d’effetto, tre vantaggi, un invito all’azione chiaro e lo spazio per i contatti, con un design moderno adatto sia alla stampa sia ai social. Si possono chiedere anche cinque post coordinati che presentino il servizio, spieghino un problema comune dei clienti e promuovano un’offerta a tempo limitato, oppure un’intera identità visiva con palette di colori, abbinamenti tipografici e direzione del logo.

Per gli artigiani digitali c’è invece il plugin di Etsy, che analizza la concorrenza, propone nuovi prodotti e riscrive le inserzioni con un linguaggio più capace di attirare acquirenti. Le richieste consigliate vanno dall’individuazione di prodotti digitali da creare, distinguendo i dati verificati dalle semplici ipotesi, fino alla riscrittura di un annuncio evitando affermazioni non verificabili e l’accumulo forzato di parole chiave. Si può persino progettare un pacchetto di file complementari con un’ipotesi di prezzo.

Chi incassa tramite Stripe trova nel plugin dedicato una radiografia in tempo reale di ricavi, abbonamenti e rimborsi. Il sistema classifica prodotti e servizi per fatturato e numero di transazioni, segnala possibili problemi di fidelizzazione e, partendo da un obiettivo mensile in euro, stima quante vendite servono per raggiungerlo, tenendo separato il ricavo lordo dal profitto.

Todoist e Calendly per gestire ore e appuntamenti

Con Todoist gli obiettivi vaghi diventano piani d’azione con scadenze e priorità. Avendo per esempio cinque ore a settimana a disposizione, lo strumento suddivide il traguardo in tappe settimanali, stima il tempo di ogni compito e mette in cima le attività con più probabilità di portare clienti paganti. Funziona anche sul brevissimo periodo, scegliendo i tre compiti più utili da completare in una sola serata e indicando cosa rimandare, oppure costruendo un piano di lancio settimana per settimana.

Per consulenze, lezioni o servizi su prenotazione arriva in soccorso Calendly, che automatizza la contrattazione degli orari. Il plugin aiuta a impostare una chiamata conoscitiva con descrizione, domande di prenotazione, tempo cuscinetto e politica di cancellazione. Può configurare tre tipologie di appuntamento, cioè una chiamata introduttiva gratuita, una sessione standard a pagamento e una premium più lunga, e organizzare la disponibilità attorno a un impiego a tempo pieno lasciando spazio a preparazione e pause.

Wolfram e Chatta con PDF per conti e documenti

Wolfram converte domande in linguaggio naturale in analisi finanziarie complete di formule e confronti. Partendo da costi dei materiali, spese variabili e ore impiegate calcola il prezzo minimo da applicare per ottenere il guadagno orario desiderato al lordo delle tasse. Individua inoltre il volume di vendite necessario per il pareggio e simula ricavi e profitto operativo dei successivi 12 mesi in tre scenari, conservativo, moderato e ottimistico.

Chiude la rassegna Chatta con PDF, che estrae le informazioni essenziali da contratti, listini e ricerche di mercato rispondendo a domande mirate. Davanti a un contratto riassume obblighi, termini di pagamento, scadenze e criticità, citando sezioni e numeri di pagina e segnalando i punti da sottoporre a un avvocato. Con un rapporto di mercato individua le tre opportunità più promettenti separando i risultati dalle supposizioni, mentre da una guida ai prezzi ricava le tariffe pertinenti organizzate per tipo di servizio, livello di esperienza e modello di prezzo.

Fonte: TecnoAndroid