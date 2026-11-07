WhatsApp su iOS testa l’espansione delle foto con Meta AI

WhatsApp ha cominciato a distribuire su iOS una nuova funzione di espansione delle foto basata sull’intelligenza artificiale, pensata per allargare un’immagine oltre i suoi confini originali senza mai uscire dall’app. Per il momento la novità è visibile solo a una cerchia ristretta di persone, soprattutto tra chi partecipa al programma di test tramite TestFlight, ma anche tra alcuni utenti della versione principale dell’applicazione. L’opzione è inserita nell’editor fotografico integrato e si appoggia a Meta AI per ricostruire le porzioni mancanti dello scatto.

L’idea in sé non è del tutto nuova. Chi possiede un iPhone con accesso ad Apple Intelligence dispone già di uno strumento nativo chiamato Extend, che consente di pizzicare o trascinare l’immagine per estenderla al di là dei margini di partenza. Soluzioni simili sono presenti anche in chatbot come ChatGPT e in piattaforme di fotoritocco come Photoshop. Adesso la stessa logica arriva dentro WhatsApp, con il vantaggio non da poco di avere tutto a portata di conversazione, senza dover passare da altre applicazioni prima di condividere una foto.

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Come funziona l’espansione delle immagini su WhatsApp

Il procedimento è piuttosto immediato. Quando si seleziona una foto all’interno di una chat, WhatsApp apre l’editor di disegno, lo stesso spazio in cui è già possibile applicare alcuni effetti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’immagine. Tra questi strumenti compare ora anche quello dedicato all’ampliamento della foto. Basta sceglierlo e Meta AI impiega qualche secondo per analizzare lo scatto e generare la versione allargata, senza ulteriori passaggi da parte di chi sta modificando l’immagine.

Una volta terminata l’elaborazione, il risultato viene mostrato direttamente nell’editor e a quel punto si può decidere se inviarlo oppure no. La funzione non resta confinata alle singole conversazioni perché risulta compatibile anche con gli aggiornamenti di stato. Questo significa che le immagini ampliate con l’intelligenza artificiale possono essere pubblicate anche in quella sezione dell’app, accanto ai contenuti condivisi con i propri contatti.

C’è poi un dettaglio pratico che rende lo strumento più flessibile di quanto sembri. Se l’esito dell’espansione non convince, un pulsante di annullamento riporta la foto alla versione originale. Da lì è possibile riprovare con lo stesso strumento e ottenere un risultato diverso, così da scegliere la variante più riuscita senza dover ricaricare l’immagine o ripartire da zero con la modifica.

Tempi di arrivo ancora incerti

Come accade quasi sempre con le funzioni in fase di prova su WhatsApp, non esiste una data precisa per il debutto su larga scala. Le tempistiche di distribuzione restano quindi sconosciute e non è possibile sapere con certezza quando lo strumento sarà disponibile per tutti gli utenti iOS, né se il rilascio avverrà in un’unica soluzione o in modo graduale.

Alcuni segnali però lasciano intuire che l’attesa potrebbe non essere lunghissima. La funzione è già comparsa anche nella beta per Android e una parte degli utenti della versione pubblica per iOS può già utilizzarla. Proprio per questo una distribuzione più ampia dell’espansione delle foto con Meta AI potrebbe non essere troppo lontana.

Fonte: TecnoAndroid