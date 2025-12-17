Dyson punta su sensori, AI e design con Amber Silk

La nuova collezione Amber Silk di Dyson porta un tocco di eleganza nelle festività, trasformando i dispositivi di bellezza in piccoli oggetti di design. Non si tratta solo di un cambio colore, ma di un lavoro minuzioso che nasce dall’osservazione dei pigmenti naturali delle fattorie Dyson nel Lincolnshire. Da questa ricerca sono nate tre tonalità: toasty burgundy, warm copper e pale pink champagne, scelte non solo per piacere estetico, ma per garantire una resa coerente in tutte le condizioni di luce tipiche degli ambienti domestici invernali. A completare il progetto, una finitura metallica studiata per resistere nel tempo e mantenere uniforme la cromia anche sulle superfici curve dei dispositivi.

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Sensori, Bluetooth e materiali premium: la strategia beauty di Dyson

Il metodo CMF (Color, Material, Finish) di Dyson si conferma strategico: ogni dettaglio è pensato per armonizzare estetica e funzionalità, senza modificare le piattaforme tecniche esistenti. L’obiettivo è chiaro: ottenere un look coerente tra le diverse parti dei dispositivi, facendo sì che ogni apparecchio diventi non solo uno strumento di bellezza, ma anche un oggetto visivamente armonioso e piacevole da avere in casa.

Tra i protagonisti della gamma, il Dyson Supersonic Nural si distingue per le funzioni automatiche. Grazie ai sensori Nural, il dispositivo regola la temperatura in base alla distanza dal cuoio capelluto, riducendo il rischio di danni da calore. Il sensore ToF (time of flight) misura la distanza con un raggio infrarosso invisibile, riducendo il calore fino a 55°C quando si avvicina alla testa. Il Supersonic Nural integra anche un accelerometro che rileva le pause, diminuendo automaticamente calore e flusso d’aria quando non viene utilizzato, e memorizza le impostazioni dei diversi accessori per applicarle automaticamente al successivo utilizzo.

Il Dyson Airwrap i.d. porta la personalizzazione a un livello successivo grazie al Bluetooth, permettendo di creare profili dedicati per i capelli e automatizzare ricci e onde. La versione aggiornata introduce due nuovi accessori: un cilindro conico per ricci più definiti e un diffusore Wave+Curl per texture naturali, incluso nell’offerta Curly+Coily.

Per chi cerca versatilità, il Dyson Airwrap Co-anda 2x offre il motore Hyperdymium 2, che aumenta la pressione dell’aria e migliora l’avvolgimento delle ciocche, coprendo funzioni di asciugatura, ricci, onde, liscio, definizione e volume senza calore estremo. Chiude la gamma il Dyson Airstrait, piastra-asciugacapelli che lavora direttamente sui capelli bagnati usando solo aria, pensata per ridurre danni termici e meccanici e garantire pieghe lisce, con volume e movimento.

La collezione Amber Silk è disponibile nei negozi Dyson e sul sito Dyson.it: il Supersonic Nural a 499 euro, l’Airwrap i.d. a 549 euro, l’Airwrap Co-anda 2x a 649 euro, e l’Airstrait a 499 euro. Un mix di tecnologia, design e attenzione ai dettagli, pensato per chi vuole performance e stile insieme.