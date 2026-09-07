Dyson Airsmooth, la spazzola ad aria calda con doppia setola

Con Dyson Airsmooth il marchio britannico entra per la prima volta nel territorio delle spazzole ad aria calda, e lo fa con un prodotto che non va confuso né con un phon né con uno styler tradizionale. L’idea di partenza è semplice da spiegare: asciugare, lisciare e dare volume ai capelli in un solo passaggio, senza dover cambiare attrezzo a metà strada. Chi ha l’abitudine di alternare asciugacapelli e piastra sa bene quanto tempo si perda in quel passaggio, e proprio lì si inserisce la nuova arrivata.

Il cuore della proposta è un sistema brevettato a doppia setola, una soluzione che Dyson non aveva mai portato sul mercato prima. Da un lato ci sono le setole antinodi, con una struttura ad anello che si flette e lascia scorrere le ciocche senza strapparle. Il risultato dichiarato è meno groviglio e più comfort mentre si lavora sui capelli, cosa che chiunque abbia capelli lunghi apprezzerà. Dall’altro lato lavorano le setole PivotFlex, costruite su una base aperta che distribuisce il flusso d’aria ad alta pressione, avvolge la ciocca in modo più morbido e riesce a piegarsi fino a 90 gradi. Un movimento pensato per seguire la forma del capello invece di forzarla.

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Doppia setola, calore controllato e voltaggio universale

Le due tipologie di setola non sono disposte a caso: la conformazione è a goccia, e serve a farle collaborare lungo tutta la lunghezza del capello. L’obiettivo dichiarato è lisciare dalle radici alle punte, allungare ricci e capelli afro e tenere sotto controllo l’effetto crespo, che resta il nemico numero uno di qualsiasi styling fatto in casa. È un approccio che guarda a tutti i tipi di capello, non a una nicchia.

C’è poi la parte meno visibile ma probabilmente più interessante, cioè la gestione del calore. Dentro la scocca lavora un sistema di controllo intelligente della temperatura che effettua misurazioni 100 volte al secondo, così da intercettare i picchi termici prima che diventino un problema. Il ragionamento è noto a chi si occupa di capelli: il danno non arriva tanto dal calore in sé, quanto dagli sbalzi improvvisi che nel tempo intaccano la struttura della fibra. Dyson insiste su questo aspetto soprattutto pensando a chi ha ricci naturali o texture delicate, dove una temperatura troppo alta rischia di compromettere in modo permanente la forma del capello.

Un dettaglio pratico che vale la pena segnalare riguarda l’alimentazione. La spazzola supporta il voltaggio universale, quindi funziona in qualsiasi Paese senza bisogno di adattatori. Per chi viaggia spesso, o per chi si porta dietro l’attrezzatura in valigia, è il tipo di caratteristica che fa la differenza più di dieci righe di specifiche tecniche.

Quando arriva in Italia e cosa manca ancora

Sul posizionamento, Dyson Airsmooth si presenta come alternativa tutto in uno agli strumenti separati per asciugatura e styling, con l’ambizione di coprire l’intero spettro, dai capelli lisci a quelli afro. Una scelta coerente con la direzione che il marchio ha preso da tempo nel settore beauty, dove ha costruito buona parte della sua reputazione recente.

Il capitolo prezzi e disponibilità, però, è ancora aperto. Airsmooth non è comparsa sul sito ufficiale Dyson italiano e per il momento non è stata comunicata alcuna cifra per il nostro mercato. Nessuna indicazione nemmeno sulle tempistiche di arrivo negli store, il che lascia in sospeso il confronto più concreto, quello con il resto della gamma per la cura dei capelli firmata dallo stesso marchio. Le informazioni ufficiali sul lancio italiano arriveranno più avanti.