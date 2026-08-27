Dune: Awakening su PS5 Pro, 7 minuti di gameplay e due modalità

Sette minuti di gameplay catturati direttamente su PlayStation 5 Pro: è questo il biglietto da visita con cui Funcom ha deciso di presentare Dune: Awakening nella sua versione console, mostrando finalmente qualcosa di concreto a chi aspetta il debutto del survival ambientato su Arrakis. Il filmato è stato diffuso durante la Gamescom 2026, dove tra l’altro il pubblico presente può mettere le mani sulla build PlayStation 5 in anteprima, prima dell’uscita fissata per il 22 settembre.

La parte tecnica è quella che interessa di più, e qui lo studio è stato abbastanza chiaro. Su entrambe le macchine, PlayStation 5 e PS5 Pro, saranno disponibili due modalità grafiche. La prima, orientata alle prestazioni, punta ai 60 fotogrammi al secondo con risoluzione 4K dinamica. La seconda, quella dedicata alla resa visiva, si ferma a 30 fps mantenendo comunque il 4K dinamico. La differenza tra le due console sta nei numeri sotto il cofano: su PS5 Pro la risoluzione nativa sarà più alta in entrambe le modalità, e la modalità qualità aggiungerà miglioramenti visivi ulteriori. Quali, esattamente, Funcom non lo ha ancora specificato, né ha fornito le risoluzioni precise.

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Dune: Awakening, un pacchetto console che arriva già pieno di contenuti

Chi prenderà Dune: Awakening su console non troverà una versione ridotta o in ritardo rispetto al resto. Il gioco arriverà comprensivo di tutto ciò che è stato aggiunto alla versione PC dal suo debutto di giugno 2025 a oggi, e con diverse novità di peso che vanno oltre il semplice allineamento. Tra queste spicca una modalità single player completa, pensata per chi vuole affrontare Arrakis senza dipendere dagli altri giocatori, accompagnata da impostazioni di difficoltà scalabili e da un ventaglio piuttosto ampio di opzioni per personalizzare l’esperienza di gioco. C’è anche la conclusione della trama attualmente in corso, quindi non un frammento di storia lasciato a metà.

Per chi ha fretta, le edizioni Deluxe e Ultimate garantiscono cinque giorni di accesso anticipato, con partenza il 17 settembre. Una finestra breve ma sufficiente per prendere confidenza con le tempeste di sabbia e i vermi prima dell’arrivo della massa.

Sul fronte del cross play tra PC e console, invece, la situazione è più sfumata. Funcom ha confermato che la funzione è in sviluppo, ma non sarà pronta al momento del lancio delle versioni console. Lo studio, per ora, non ha voluto indicare alcuna data per la sua introduzione, quindi si tratta di una promessa concreta ma senza calendario.

Filmic Archive, il DLC che guarda ai film di Villeneuve

Sempre dalla Gamescom è arrivato l’annuncio del Filmic Archive DLC, in uscita il 22 settembre su tutte le piattaforme supportate a circa 10 euro. Il contenuto pesca a piene mani dai due film di Dune firmati da Denis Villeneuve, portando in gioco outfit ripresi direttamente dal grande schermo. Tra i pezzi più riconoscibili ci sono l’armatura Aegis of the Unwalked Path, quella vista nelle visioni di Paul Atreides, e il Caladan Stormcoat indossato sia da Paul sia dal Duca Leto.

Non finisce lì, perché il pacchetto aggiunge anche una nuova armatura Sardaukar e un set per la costruzione delle basi a tema Sardaukar composto da 73 pezzi, quindi tutt’altro che un contorno simbolico per chi passa ore a progettare rifugi nel deserto.

Il gioco base, per riferimento, viaggia intorno ai 30 euro. Dune: Awakening esce il 22 settembre su PlayStation 5 sia in formato digitale sia in versione fisica, mentre lo stesso giorno arriva anche su Xbox Series X e Series S, dove sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal primo giorno.