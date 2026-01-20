C’è un nuovo protagonista silenzioso che solca i mari, e non ha equipaggio a bordo. Si chiama DriX H-9 ed è uno dei droni navali più avanzati al mondo. Un’imbarcazione autonoma lunga nove metri e progettata per pattugliare le acque offshore, raccogliere dati e supportare le operazioni di sicurezza marittima. Tutto con un’autonomia che può arrivare fino a 3.700 chilometri.

Sviluppato da Exail, il DriX H-9 nasce per rispondere ad un’esigenza sempre più importante, ossia proteggere infrastrutture critiche come parchi eolici offshore, oleodotti, cavi sottomarini. Anche rotte strategiche, ma senza dover impiegare navi ed equipaggio, tra le altre cose anche costose e vulnerabili. Il risultato è una piattaforma in grado di restare in mare per giorni, anche in condizioni difficili, operando in autonomia grazie ai comandi da remoto.

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Il cuore del sistema è un insieme di sensori e tecnologie di navigazione avanzate. Sonar, radar, lidar e telecamere lavorano insieme per mappare l’ambiente, individuare ostacoli e rilevare anomalie. Grazie all’intelligenza artificiale, il DriX H-9 può anche pianificare con precisione le rotte, adattarsi alle condizioni del mare e svolgere missioni complesse come la sorveglianza, la ricognizione e l’ispezione di fondali e infrastrutture.

Drone navale con tutte le ultime tecnologie, il nuovo DriX H-9 di Exail si prepara al debutto ufficiale

Dal punto di vista operativo, il vantaggio è evidente. Un singolo drone può coprire aree enormi riducendo drasticamente i costi, i rischi per il personale e i tempi di intervento necessari. In un contesto geopolitico in cui la sicurezza marittima è sempre più strategica, sistemi come il DriX H-9 diventano molto utili per il controllo di acque territoriali e zone economiche esclusive.

Non si tratta solo di difesa. Il drone navale può essere impiegato anche per monitoraggio ambientale, ricerca scientifica e supporto alle attività industriali offshore, dimostrando come le tecnologie autonome stiano trasformando il modo in cui l’uomo osserva e protegge gli oceani.