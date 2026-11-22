Superare il milione di chilometri con la stessa auto sembra un’impresa d’altri tempi, eppure Bill ci è riuscito al volante della sua Porsche 911 Turbo, acquistata nuova a metà degli anni Settanta e mai più abbandonata. Era un’epoca molto diversa da quella attuale, con vetture progettate per durare decenni e costruttori che puntavano a traguardi di affidabilità oggi quasi impensabili, nonostante tutta la tecnologia moderna a disposizione. La storia di questa coupé tedesca lo dimostra in modo piuttosto eloquente.

Tutto comincia nel 1975, quando Bill ordina una 911 Turbo presso Pfaff Toronto. Il suo desiderio era averla in una tonalità di blu scuro e la richiesta alla Casa fu semplice e diretta, più o meno così: se Mercedes può verniciare le sue auto di blu scuro, perché non usare un po’ di quella vernice? In Porsche lo accontentarono, facendogli però firmare un’assicurazione legata al trattamento termico superficiale con fiamma. Nell’aprile del 1976 l’appassionato ricevette finalmente l’auto, la prima Porsche canadese con quel colore e forse anche la prima del Nord America.

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Mezzo secolo di strada e otto giri della California

Credits: TecnoAndroid

Il colpo di fulmine fu immediato. Nel giro di pochi mesi Bill aveva già messo insieme 12.000 miglia, circa 19.312 km, senza riuscire a staccarsi dall’abitacolo della sua sportiva. Da allora il contachilometri non si è più fermato: la 911 Turbo ha percorso 826.000 miglia, pari a circa 1.330.000 km, attraversando quasi ogni Stato americano. La California merita un capitolo a parte, visto che il proprietario ha fatto il giro del Golden State in ben 8 occasioni, l’ultima nell’agosto 2025.

All’epoca dell’acquisto nessuno avrebbe immaginato che quell’auto sarebbe rimasta in famiglia per 50 anni. Eppure l’esemplare si è mantenuto in condizioni più che dignitose. Con il motore sovralimentato e una linea capace di catturare lo sguardo, la Tipo 930 era un bolide pensato per piloti dal polso fermo. Prodotta dal 1974 al 1989 come evoluzione della 911, fu una delle prime sportive ad alte prestazioni in assoluto a montare un turbocompressore, diventando presto il modello di punta della Casa di Stoccarda. All’inizio venne proposta soltanto in versione coupé, mentre più avanti arrivarono anche le varianti Targa e Cabriolet.

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Dalla 930 nacquero poi la 934 e la 935, impiegate nelle categorie Gruppo 4 e Gruppo 5 del Campionato del mondo sportprototipi e della Deutsche Rennsport Meisterschaft. Tra il 1975 e il 1976 la FIA aveva infatti introdotto nuove regole per queste classi, che richiedevano vetture derivate direttamente dalla produzione di serie. Dietro lo sviluppo del progetto c’era l’ingegnere Ernst Fuhrmann, che prese il sistema di sovralimentazione nato per la 917/30 destinata alla serie Can Am e lo applicò al sei cilindri boxer da 3,0 litri della Carrera RS 3.0, con un’unica turbina fornita da KKK.

Cosa c’è sotto la coda di balena

I numeri tecnici spiegano bene il fascino della vettura. Il motore erogava 260 CV a 5500 giri/min e 329 Nm di coppia a 4000 giri/min, con un rapporto di compressione di 6,5:1. Per gestire tutta quella potenza gli ingegneri rividero le sospensioni, adottarono freni maggiorati e irrobustirono il cambio a quattro marce. È rimasta nella storia anche la celebre coda di balena posteriore, studiata per tenere l’auto incollata all’asfalto e convogliare più aria verso il propulsore. I passaruota vennero allargati per migliorare la stabilità e ospitare pneumatici di sezione maggiore.

Bill si è goduto tutto questo per mezzo secolo. La sua Porsche scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e, proprio mentre il proprietario taglia il traguardo degli 85 anni, la coupé ha oltrepassato la soglia del milione di chilometri. Un risultato del genere ha richiesto una manutenzione maniacale, ma la longevità di questa leggendaria sportiva tedesca conferma quanto le auto di quegli anni fossero costruite per resistere al tempo.

Fonte: TecnoAndroid