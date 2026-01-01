Dreame e la conquista silenziosa delle case europee

Dreame ha smesso da tempo di considerarsi un marchio emergente e guarda ora all’Europa come al terreno ideale per una nuova fase di espansione. La sua strategia è quella di portare i robot aspirapolvere fuori dalla cerchia degli appassionati di tecnologia. Ma di trasformarli in un elettrodomestico diffuso, quasi scontato, nelle abitazioni europee. Secondo l’azienda, il continente rappresenta un’opportunità ancora largamente inesplorata, con tassi di penetrazione decisamente inferiori rispetto al potenziale reale.

A differenza del mercato cinese, dove la concorrenza, l’Europa viene percepita come un’area più ricettiva verso soluzioni avanzate, anche di fascia alta. Non a caso, oggi circa metà del fatturato europeo di Dreame proviene da modelli premium, spesso oltre la soglia dei 1000€, segno di un pubblico disposto a investire in automazione domestica se percepisce un valore concreto. In Cina, al contrario, il grosso delle vendite si concentra su fasce di prezzo molto più accessibili. L’Europa diventa così il banco di prova per una crescita più equilibrata, meno basata sulla guerra dei prezzi e più sulla costruzione di un’identità tecnologica riconoscibile.

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Dreame e il mercato affollato: tecnologia, AI e una competizione sempre più tosta

Naturalmente, Dreame non si muove in uno spazio vuoto. Il mercato europeo dei robot aspirapolvere è sempre più affollato e dominato da marchi cinesi che si contendono quote di mercato con aggressività. Roborock ed Ecovacs restano i punti di riferimento, forti di una presenza consolidata e di numeri che li collocano ai vertici delle spedizioni globali. Dreame segue con una quota importante ma ancora insufficiente per imporsi come leader.

A rendere il quadro ancora più dinamico ci sono nuovi attori pronti a entrare in scena. In questo contesto, Dreame punta sull’intelligenza artificiale come elemento caratterizzante, sia a livello di prodotto sia nella comunicazione. L’azienda riconosce apertamente di aver tratto ispirazione da chi ha costruito il proprio successo sull’AI, valorizzando la capacità dei dispositivi di adattarsi, imparare e migliorare nel tempo.

Un approccio che richiede investimenti importanti, soprattutto in ricerca e sviluppo. Non a caso, Dreame figura tra le realtà cinesi con la crescita più rapida di nuove assunzioni nel settore tecnologico. Insomma, la sfida europea, per Dreame, non è solo commerciale, ma culturale. Il brand intende convincere milioni di famiglie che il robot aspirapolvere non è più un lusso o una curiosità, ma uno strumento affidabile e intelligente che tutti possono adottare.