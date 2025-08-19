Amazon sconta di 250 euro questa aspirapolvere DYSON

Una nuova ottima promozione si staglia all’orizzonte su Amazon con la possibilità finalmente di poter mettere le mani su una aspirapolvere senza fili di Dyson, ad un prezzo decisamente più basso del normale. Più precisamente parliamo di una lavapavimenti, il modello Dyson WashG1 si è da subito contraddistinta per un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, ed oggi effettivamente costa pochissimo su Amazon.

Come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, parliamo di un prodotto che può essere utilizzato senza alcun collegamento alla presa a muro, infatti integra una batteria che ne garantisce l’utilizzo per circa 40 minuti, prima di dover ricorrere alla ricarica. Realizzato prevalentemente in plastica, presenta comunque componenti di ottima qualità generale, ed una efficienza che supera di gran lunga le aspettative dei consumatori stessi.

La sua funzione principale è il lavaggio, sulla spazzola a doppio rullo, difatti, il consumatore può trovare oltre 26 punti di idratazione, per una pulizia uniforme e con acqua pulita che venga correttamente erogata dall’inizio alla fine. Una volta raccolta, poi, riesce a separare senza problemi lo sporco liquido dal secco, così da riuscire ad eseguire uno smaltimento perfettamente igienico, e senza alcun contatto (è prevista anche l’operazione di pulizia automatica in soli 140 secondi).

Amazon da sogno con tantissimi sconti speciali: anche sui prodotti Dyson

Arrivati a questo punto è il momento di parlare di prezzi di vendita, difatti il prodotto in questione viene a costare “solo” 449 euro, un risparmio importante rispetto ai 699 euro previsti in origine di listino, mettendo così in condizione l’utente per spendere relativamente poco ed avere ugualmente accesso a prestazioni da vero e proprio top di gamma. Se lo volete acquistare, dovete collegarvi subito al seguente link.