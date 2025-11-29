DJI e SkyPixel aprono le iscrizioni per il concorso Foto e Video

DJI e SkyPixel annunciano l’apertura delle iscrizioni all’11ª edizione del loro concorso internazionale dedicato alla fotografia e alla videografia. L’iniziativa invita i creator di tutto il mondo a “racchiudere il mondo in un fotogramma”, mettendo alla prova il proprio sguardo attraverso foto e video realizzati con le proprie fotocamere.

Le candidature sono aperte dal 27 novembre 2025 e resteranno aperte fino al 10 marzo 2026. In totale, saranno assegnati 53 premi, per un valore complessivo di quasi 200.000 dollari. I vincitori saranno annunciati ad Aprile.

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Un’edizione dedicata alla creatività e ai nuovi punti di vista

L’obiettivo dell’edizione 2025/2026 è incentivare i partecipanti a raccontare la bellezza del mondo con la propria sensibilità, con il proprio “flow” creativo tra paesaggi, architetture e storie quotidiane. Dopo l’introduzione della fotografia non necessariamente con strumenti professionali – avvenuta lo scorso anno – il concorso amplia ulteriormente la categoria “handheld”. Adesso inclusi anche contenuti realizzati con obiettivi 360°, per valorizzare prospettive panoramiche e narrazioni immersive. Per la prima volta, inoltre, verranno assegnati anche premi settimanali, pensati per dare visibilità continua ai progetti più originali.

Le categorie in gara

Il concorso si articola in due grandi sezioni principali — Fotografia e Videografia — con ulteriori sottocategorie dedicate:

Aerial Photography: per gli scatti realizzati con droni DJI. Gli autori possono raccontare paesaggi naturali, architetture, sport o ritratti dall’alto, con fotografie da almeno 3 MB e risoluzione minima di 300 dpi.

Aerial Videography: videoclip della durata massima di 5 minuti, con almeno il 50% di riprese aeree e un minimo di 30 secondi realizzati con prodotti DJI.

Handheld Videography: per video girati con dispositivi portatili come Osmo, Ronin, action cam o camere 360°.

Anche qui la durata massima è di 5 minuti, con almeno metà del contenuto realizzato in modalità handheld.

Giuria internazionale di alto profilo

A valutare le opere sarà una giuria composta da fotografi, filmmaker e direttori della fotografia di livello mondiale, provenienti da ambiti che spaziano dal documentario alla cinematografia Hollywoodiana. Tra i giudici figurano paesaggisti, curatori, autori noti e professionisti specializzati in riprese aeree.

Premi: tre vincitori assoluti e oltre cinquanta riconoscimenti

Ogni categoria avrà un Grand Prize Winner, che riceverà un contratto da creator SkyPixel e premi di altissimo valore.

Fotografia : una fotocamera medio formato Hasselblad X2D2 100C Combo

Video aereo : un kit DJI Inspire 3 e un Mavic 4 Pro

Video handheld: un sistema cinematografico DJI Ronin 4D-8K

Oltre ai tre premi principali saranno assegnati numerosi riconoscimenti aggiuntivi, che includono droni, stabilizzatori, action cam e crediti spendibili negli store DJI. Le opere possono essere caricate sul sito ufficiale SkyPixel oppure, per il secondo anno consecutivo, inviate tramite i canali social di DJI.