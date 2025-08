Insta360 GO Ultra trapela online: la nuova action cam compatta punta al 4K a 60 FPS

La Insta360 GO Ultra è quasi pronta al debutto e, secondo le anticipazioni, rappresenterà un netto passo avanti rispetto alla già apprezzata GO 3S. L’azienda sembra intenzionata a consolidare il proprio dominio nel settore delle microcamere compatte, adottando un nome più ambizioso che richiama immediate prestazioni di livello superiore.

In un mercato in cui il suffisso “Ultra” è ormai sinonimo di top di gamma, Insta360 decide di seguire la tendenza, abbandonando la classica numerazione progressiva. E, sebbene l’estetica richiami i modelli precedenti, i miglioramenti sotto la scocca non passano inosservati.

Video fluidi e prestazioni migliorate

Il principale salto generazionale riguarda la possibilità di registrare in 4K a 60 fotogrammi al secondo, un aggiornamento rilevante rispetto ai 30 FPS della versione precedente. Un cambiamento che può fare la differenza soprattutto per chi cattura azioni dinamiche o scene sportive, offrendo una maggiore fluidità e qualità delle immagini.

Confermata anche la presenza del display ribaltabile, una funzione già molto apprezzata dai creator e dai vlogger. Lo schermo, utile per monitorare l’inquadratura in tempo reale, viene affiancato da luci di stato visibili sia sulla camera che sul display, un dettaglio utile per sapere con certezza se la registrazione è attiva, anche quando il dispositivo è agganciato a caschi, indumenti o supporti mobili.

Lancio imminente, forse a Berlino

Stando alle immagini fornite in anteprima da Android Headlines, la GO Ultra arriverà in due colorazioni classiche: bianco e nero. Il design resta compatto e leggero, ma con linee leggermente più moderne.

Il lancio ufficiale è previsto a breve e potrebbe coincidere con l’edizione 2025 dell’IFA di Berlino, in programma tra fine agosto e inizio settembre. Se confermata, la presentazione in questa cornice europea rappresenterebbe un segnale forte dell’intenzione del brand di continuare a innovare con prodotti sempre più versatili e potenti, pur mantenendo dimensioni ridottissime.