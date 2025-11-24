DJI Osmo Pocket 4: in arrivo un’importante funzione?

Nel settore delle videocamere tascabili, uno dei comparti più dinamici dell’ultimo decennio, l’attenzione si concentra su DJI. In particolare, sul modello Osmo Pocket 4, protagonista di una serie di indiscrezioni che stanno ridisegnando le aspettative. Le anticipazioni che circolano suggeriscono un cambiamento significativo rispetto ai precedenti aggiornamenti. Aprendo così la strada a un dispositivo che potrebbe segnare un punto di svolta per la categoria. L’ipotesi di un lancio fissato al 18 dicembre si inserisce in un contesto regolatorio particolare. Negli Stati Uniti entrerà, infatti, in vigore, pochi giorni dopo, una nuova normativa FCC. Quest’ultima riguarda direttamente i prodotti dell’azienda. Una presentazione anticipata permetterebbe ai distributori di operare con maggiore agilità, senza dover attendere procedure aggiuntive.

DJI Osmo Pocket 4: ecco le ultime indiscrezioni

Un contributo rilevante alla discussione proviene dal canale YouTube Photorabz, che in passato si è dimostrato attendibile. Da qui arriva uno dei dettagli più commentati: la possibile adozione di un sensore 1/1.1″. Pur rimanendo incertezza sulla forma definitiva l’attenzione è concentrata sulle implicazioni pratiche per chi alterna riprese verticali e orizzontali. In un ecosistema dominato da contenuti concepiti per piattaforme diverse, la capacità di transizione fluida tra i due orientamenti fornirebbe un vantaggio importante.

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A catalizzare il dibattito, però, è soprattutto la voce relativa a un sistema di apertura variabile, che potrebbe muoversi tra f/2.0 e f/4.0. Si tratterebbe di una caratteristica mutuata dalla Osmo Action 6, in grado di offrire un controllo più preciso sulla profondità di campo e di adattarsi con maggior efficacia alle condizioni di illuminazione. L’eventuale impiego dello stesso sensore della Action 6, accreditato di una gamma dinamica di 13,5 EV, alimenta aspettative riguardo a prestazioni migliori in scenari complessi.

Tra i possibili elementi aggiuntivi emerge anche il panning a 360 gradi, funzione già vista su Osmo Mobile 8. Se confermata, doterebbe la Pocket 4 di un margine di movimento più ampio e fluido. Nell’attesa di comunicazioni ufficiali, tale insieme di indiscrezioni delinea un dispositivo che sembra andare oltre l’idea di semplice refresh. La prospettiva che DJI stia preparando un’evoluzione più profonda invita a considerare come il segmento delle videocamere compatte stia cambiando.