DJI Osmo Pocket 4: in arrivo con una batteria superiore

Nel settore delle videocamere ultracompatte, l’attenzione si sta concentrando su un prodotto non ancora annunciato, ma che ha già lasciato tracce ufficiali del suo debutto. I registri della Federal Communications Commission hanno, infatti, accolto un dispositivo riconducibile alla prossima videocamera tascabile di DJI. Scenario che suggerisce come il lancio della futura Osmo Pocket 4 sia ormai vicina. Il dettaglio più rilevante emerso dai documenti riguarda la batteria. La capacità indicata, pari a 1.545 mAh con una tensione di 7,7 V, rappresenta un incremento netto. Si tratta di un aggiornamento sufficiente a far immaginare sessioni di registrazione potenzialmente più lunghe. Il resto della documentazione restituisce un quadro più moderato. La parte dedicata alla connettività conferma la presenza del Wi-Fi 5 e di un modulo Bluetooth a basso consumo. Gli schemi tecnici descrivono una struttura molto simile a quella del modello attuale, suggerendo che il design esterno potrebbe essere stato mantenuto quasi invariato.

Videocamera tascabile DJI: ecco i dettagli emersi sulla nuova Osmo Pocket 4

Inoltre, continuano a circolare ipotesi su ulteriori ottimizzazioni, non confermate dai documenti ma spesso richiamate nelle discussioni di settore. Tra cui si citano una gestione più efficace delle riprese in condizioni di scarsa luce e un display con luminosità aumentata. Due elementi che, se trovassero conferma, renderebbero la nuova Pocket particolarmente interessante. L’ingresso nei registri della FCC, pur non essendo un annuncio formale, anticipa tradizionalmente una fase molto prossima alla presentazione. Guardando alle tempistiche con cui DJI ha gestito modelli precedenti, è plausibile che l’azienda scelga di svelare tutte le caratteristiche del nuovo dispositivo nelle prossime settimane.

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Se le stime suggerite dai documenti trovassero piena corrispondenza, la prossima generazione presentata da DJI potrebbe offrire quella continuità operativa che molti considerano essenziale. Un segnale di come anche un singolo intervento tecnico può modificare l’esperienza d’uso in modo significativo. Aprendo, in tal modo, una nuova fase per le videocamere tascabili dedicate alla produzione mobile.