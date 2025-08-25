Ricoh GR IV segna il ritorno delle fotocamere tascabili

Il mondo della fotografia sembrava ormai dominato dagli smartphone, con sensori sempre più potenti e modalità software in grado di stupire anche i professionisti. Eppure, c’è chi non ha mai smesso di credere nel fascino delle fotocamere compatte di alta gamma. Ricoh lo dimostra con il lancio ufficiale della GR IV, un modello che raccoglie l’eredità della fortunata serie e che promette di rilanciare il settore.

La nuova GR IV mantiene l’approccio minimalista e leggero che ha reso iconiche le precedenti versioni, ma lo arricchisce con aggiornamenti tecnici significativi. Al centro del progetto troviamo un sensore APS-C di ultima generazione, capace di offrire immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce complessa. L’obiettivo fisso da 28 mm f/2.8 è pensato per la fotografia di strada, i reportage e le scene quotidiane, ambiti in cui la compatta Ricoh ha sempre saputo esprimere il meglio.

La nuova era delle fotocamere compatte premium con Ricoh GR IV

Uno dei punti di forza della GR IV è la sua portabilità. Pesa poco più di 250 grammi e può essere comodamente infilata in tasca, diventando lo strumento ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità senza dover portare con sé una reflex o una mirrorless. A questo si aggiunge un sistema autofocus rivisto e più rapido, insieme a un nuovo processore che migliora la gestione del colore e la resa in scatti ad alta sensibilità ISO.

Ricoh ha posizionato la GR IV nella fascia premium delle fotocamere compatte, con un prezzo che si aggira intorno ai 1.099 euro. Un costo importante, ma coerente con il tipo di prodotto: non una compatta qualsiasi, bensì uno strumento per fotografi appassionati che cercano semplicità, immediatezza e qualità superiore in un formato ridotto. Con la GR IV, Ricoh punta a intercettare una nicchia di utenti consapevoli, stanchi dei compromessi degli smartphone e attratti da un’esperienza fotografica più autentica. In un mercato dove le compatte economiche sono quasi scomparse, questa fotocamera si propone come un ritorno al passato con lo sguardo rivolto al futuro.