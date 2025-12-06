DJI Osmo Pocket 4 disponibile con un doppio sensore?

Negli ultimi giorni il dibattito sul possibile arrivo della DJI Osmo Pocket 4 si è intensificato. Quest’ultimo, infatti, è alimentato da una serie di indiscrezioni che stanno attirando l’attenzione tanto degli appassionati quanto dei professionisti del settore. A emergere non è soltanto l’idea di un aggiornamento incrementale, ma la percezione che la nuova generazione della videocamera tascabile possa rappresentare un cambio di passo significativo all’interno della famiglia Osmo. Le informazioni diffuse finora convergono verso l’ipotesi di un dispositivo più versatile. Pensato per rispondere alle nuove esigenze della produzione video orientata ai social e alla mobilità. Una delle rivelazioni più discusse proviene dallo youtuber Photorabz, figura già nota per aver anticipato diversi elementi delle versioni precedenti.

DJI Osmo Pocket 4: le ultime indiscrezioni sulla videocamera tascabile

Secondo quanto riportato, il nuovo modello integrerebbe due sensori distinti, un approccio mai adottato prima nella serie. Il modulo principale sarebbe un sensore da 1 pollice e 50 MP con apertura variabile. Una soluzione tecnica che richiama quella presente in un recente prodotto della stessa azienda. A completare il sistema ci sarebbe un secondo sensore da 1/1.3 pollici, caratterizzato da un formato d’immagine più vicino al quadrato. La presenza di tale elemento viene interpretata come un tentativo di facilitare la produzione di contenuti verticali destinati a piattaforme come TikTok e Instagram Reels. Riducendo così il peso della post-produzione e rendendo più diretto il passaggio dalla registrazione alla pubblicazione.

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Riguardo l’alimentazione, le previsioni parlano di un incremento dell’autonomia di circa il 20% rispetto al modello attuale. Un miglioramento di tal tipo risponderebbe alla necessità di supportare un hardware più complesso, mantenendo al tempo stesso il corpo macchina di dimensioni ridotte. Non è ancora disponibile alcun dato sulla capacità effettiva della batteria, ma l’aumento previsto sembra orientato a garantire sessioni di ripresa più lunghe.

Un altro aspetto su cui si concentra l’attenzione riguarda il presunto doppio display. Le immagini che accompagnano le indiscrezioni non suggeriscono la presenza di un secondo monitor dedicato all’inquadratura, ma di un pannello pensato per fornire informazioni operative come stato, parametri attivi e impostazioni rapide. Se confermata, tale scelta rappresenterebbe un compromesso tra compattezza e maggiore immediatezza nell’uso quotidiano.

Rimane aperto il capitolo della disponibilità commerciale. Le previsioni più citate indicano il mese di dicembre come possibile periodo di lancio. Tale scenario, però, potrebbe essere influenzato dall’entrata in vigore di una nuova normativa FCC negli Stati Uniti, prevista per il 23 dicembre 2025. Tale aggiornamento regolatorio potrebbe incidere sui tempi di distribuzione in alcune aree, introducendo possibili rallentamenti o un debutto scaglionato. Non resta dunque che attendere per ottenere maggiori informazioni riguardo la nuova videocamera DJI.