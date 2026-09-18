Disney+ sconta i piani semestrali fino al 25%: si parte da 5,99 euro

Chi sta pensando di cambiare piattaforma per le serate sul divano trova in questo momento su Disney+ una finestra interessante, perché i piani semestrali arrivano a costare fino al 25% in meno rispetto alle tariffe abituali. Si parte da 5,99 euro al mese, cifra che riguarda la formula più economica del catalogo, e da lì si sale in base a qualità video, numero di schermi e presenza o meno della pubblicità. La meccanica è quella classica delle promozioni a tempo. Si sceglie il piano, si paga il prezzo scontato per sei mesi, poi al termine del periodo l’abbonamento si rinnova automaticamente alla tariffa in vigore in quel momento per il pacchetto selezionato. Nessun vincolo nascosto comunque, visto che la disdetta resta possibile in qualsiasi momento e diventa effettiva alla fine del periodo minimo già pagato. Unico requisito formale ricordato dal servizio streaming statunitense, bisogna avere almeno 18 anni per sottoscrivere l’abbonamento.

Quanto costano davvero i piani semestrali

Il gradino d’ingresso è lo Standard con pubblicità, proposto a 5,99 euro al mese per sei mesi. Dopo, il listino torna a 6,99 euro mensili, sempre con la libertà di chiudere tutto quando si vuole. Qui la qualità video arriva fino a 1080p Full HD e si possono avere due riproduzioni in contemporanea, quindi due dispositivi collegati nello stesso momento sotto lo stesso account. Per una famiglia piccola o per chi guarda soprattutto la sera, è una configurazione più che sufficiente.

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Salendo di un livello c’è il piano Standard senza interruzioni pubblicitarie, che nella promozione costa 8,99 euro al mese per il semestre invece dei consueti 10,99 euro. Le caratteristiche tecniche non cambiano rispetto alla versione più economica, sempre 1080p e sempre due stream simultanei, ma spariscono gli spot durante film e serie e si aggiunge l’opzione Download, quella che permette di scaricare i contenuti sul dispositivo e guardarli offline. Utile in treno, in aereo, ovunque la connessione faccia i capricci.

Il piano Premium e il conto del risparmio

In cima alla scala si trova il piano Premium, che durante la promozione scende a 11,99 euro al mese per sei mesi rispetto ai 15,99 euro di listino. Qui il salto è sostanzioso anche sul piano tecnico, con qualità video fino a 4K UHD, quattro riproduzioni in simultanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per l’audio. È la formula pensata per chi ha un televisore adeguato, magari una soundbar decente, e per chi condivide l’accesso con più persone in casa. Facendo due conti, il taglio più corposo in percentuale riguarda proprio il Premium, dove il risparmio mensile sfiora i 4 euro. Sullo Standard si risparmiano 2 euro tondi ogni mese, mentre sulla versione con pubblicità la differenza è di 1 euro. Numeri che vanno moltiplicati per sei mesi, ed è lì che la promozione inizia ad avere un peso reale sul portafoglio.

Cosa considerare prima di attivare

Un paio di accortezze prima di procedere con l’abbonamento. La prima riguarda il rinnovo automatico, che scatta al termine dei sei mesi al prezzo pieno del piano scelto. Chi non vuole ritrovarsi con un addebito più alto deve segnarsi la scadenza e decidere per tempo se proseguire, passare a una formula diversa oppure disdire.

La seconda riguarda la durata della promozione stessa, valida ancora per un periodo di tempo limitato. Non è un’offerta strutturale del catalogo, quindi i prezzi ridotti sui piani semestrali di Disney+ resteranno disponibili solo finché la campagna sarà attiva. Per il resto, la scelta dipende parecchio dalle abitudini di visione. Chi tollera la pubblicità e guarda su tablet o laptop può fermarsi tranquillamente al primo livello, chi invece punta al 4K e all’audio immersivo sa già che il Premium è l’unico che offre quelle specifiche.