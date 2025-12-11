Disney e OpenAI: accordo triennale per portare Topolino e Iron Man su Sora e ChatGPT

Disney e OpenAI hanno annunciato un accordo di licenza della durata di tre anni che segna un passaggio storico nel rapporto tra intelligenza artificiale e industria dei contenuti. L’intesa permette a Sora, il modello AI di generazione video, di utilizzare oltre 200 personaggi provenienti dai principali franchise Disney, inclusi Marvel, Pixar e Star Wars. L’obiettivo è creare brevi contenuti video basati sui comandi degli utenti, quelli che OpenAI definisce user-prompted social videos, pensati per essere condivisi e reinterpretati dai fan.

Il ventaglio dei personaggi disponibili è particolarmente ampio. L’accordo include figure iconiche come Topolino, Minnie, Ariel, Belle, Simba, Baymax, Stitch, oltre ai protagonisti Marvel come Iron Man, Black Panther, Captain America, Deadpool, Groot, Loki e Thor. Dal lato Star Wars compaiono Darth Vader, Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Yoda, il Mandalorian e gli Stormtrooper. Restano esclusi dall’accordo la voce e la somiglianza degli attori reali, un dettaglio che apre interrogativi sulla gestione dei personaggi più legati a volti celebri, soprattutto quelli della saga galattica.

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Investimenti strategici e integrazione nei flussi interni Disney

La collaborazione non riguarda solo le licenze. Disney investirà 1 miliardo di dollari in OpenAI, con possibilità di incrementare la partecipazione in futuro. Allo stesso tempo, ChatGPT verrà introdotto gradualmente a supporto dei processi interni dell’azienda, diventando uno strumento operativo per diverse divisioni. Le due società descrivono Disney come uno dei principali clienti enterprise di OpenAI, un ruolo che conferma la portata strategica dell’accordo.

Un’altra novità rilevante riguarda la distribuzione. Alcuni contenuti generati da Sora utilizzando personaggi Disney saranno pubblicati direttamente su Disney+ nel corso del 2026. Si tratta di un passaggio che inaugura, di fatto, un nuovo formato di intrattenimento creato tramite modelli generativi.

L’arrivo dei personaggi su Sora e ChatGPT e le prospettive future

I personaggi Disney saranno accessibili su Sora e ChatGPT entro l’inizio del 2026. Le due realtà lavoreranno anche alla creazione di esperienze interattive basate sui modelli OpenAI, pensate per ampliare ulteriormente le possibilità narrative e creative.

L’intesa rappresenta un momento chiave sia per Disney sia per OpenAI. Da un lato, Disney apre la porta a nuove forme di sfruttamento delle sue proprietà intellettuali; dall’altro, OpenAI entra nel settore dell’intrattenimento globale con un partner di assoluto peso, consolidando il ruolo dell’AI come strumento creativo e industriale.