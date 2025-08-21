ChatGPT: OpenAI potrebbe introdurre la pubblicità nel suo chatbot

ChatGPT continua ad affermarsi nella vita di milioni di utenti di tutto il mondo. Un assistente virtuale che OpenAI ha deciso di progettare al fine di rispondere a diverse esigenze. Quante volte, finora, vi sarà capitato di rivolgervi al chatbot per risolvere un dubbio o effettuare un riassunto? Soli pochi secondi e ChatGPT è in grado di fornire quanto richiesto con input testuali, ormai noti con il nome di prompt.

La capacità del chatbot di rispondere in diversi contesti lo ha reso perfetto e dunque sempre più utilizzato da utenti di tutte le età. L’obiettivo di OpenAI adesso sembrerebbe quello di generare maggiori ricavi con il suo chatbot.

ChatGPT: OpenAI potrebbe introdurre delle novità

Siamo ormai abituati alle novità che le aziende apportano alle soluzioni tech che si utilizzano giornalmente. Nel caso di ChatGPT, sembrerebbe che l’azienda OpenAI possa pensare di introdurre la pubblicità del suo chatbot. Il motivo? Far crescere ulteriormente i ricavi.

Secondo quanto diffuso, sono 3,7 i miliardi che OpenAI avrebbe generato nel corso del 2024. Numeri inevitabilmente importanti che però probabilmente non soddisfano l’azienda. Proprio per questo motivo, l’obiettivo del 2025 sarebbe quello di raggiungere i 12,7 miliardi di dollari.

E’ bene ricordare che l’efficienza dell’intelligenza artificiale ha portato ChatGPT ad avere un totale di ben 700 milioni di utenti. Del totale, una cifra pari a 20 milioni circa risulta essere di coloro che hanno deciso di pagare.

Nonostante l’idea di introdurre la pubblicità in ChatGPT sembrerebbe essere una decisione estrema e, dunque, come ultima alternativa, il CEO di OpenAI ha recentemente dichiarato di non essere del tutto contrario. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e novità per capire realmente quali saranno le prossime mosse dell’azienda. Solo allora potremo scoprire se realmente la pubblicità sarà la soluzione per poter ottimizzare i ricavi di uno dei chatbot più utilizzato da utenti di tutto il mondo.