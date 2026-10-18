Denza Z arriva in Italia con 1.604 CV e fino a 350 km/h

Si chiama Denza Z ed è la supersportiva elettrica con cui il marchio premium di BYD arriva ufficialmente in Italia. Le carte da giocare sono numeri da capogiro, con 1.604 CV e una velocità massima che nella versione più estrema tocca i 350 km/h. Il tutto a un prezzo che, per questa categoria di auto, suona quasi come una provocazione rivolta alle sportive di Maranello.

Il modello era stato svelato per la prima volta al Goodwood Festival of Speed e ora entra nei listini come una 2+2 full electric dalle proporzioni importanti. La lunghezza è di 4.780 mm, la larghezza di 1.975 mm e l’altezza di 1.330 mm, con un passo di 2.780 mm. La gamma della Denza Z si articola in quattro varianti, cioè Coupé, Spider, Racing e una Special Edition. La concorrenza nel segmento è agguerrita e la casa cinese prova a farsi largo puntando su soluzioni tecniche molto avanzate. La Racing, grazie al kit aerodinamico in fibra di carbonio, guadagna 90 mm da un paraurti all’altro. Chi invece preferisce viaggiare a cielo aperto può scegliere la Spider, alta 1.350 mm.

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Tre motori e 1.604 CV di potenza

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Sotto la carrozzeria della Denza Z lavora un sistema a tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due dedicati alle ruote posteriori. La potenza complessiva raggiunge 1.180 kW, pari a 1.604 CV, con una coppia di 1.240 Nm. Già la Coupé nella versione d’ingresso ferma il cronometro a 2,25 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e impiega 6,36 secondi per arrivare a 200 km/h, fino a una velocità massima di 300 km/h.

Per chi cerca prestazioni ancora più estreme c’è la variante Racing. Con gli pneumatici semislick, disponibili come optional, l’accelerazione da ferma a 100 km/h scende sotto la soglia dei 2 secondi, mentre la punta massima sale a 350 km/h. A dare energia al pacchetto ci pensa la batteria Blade 2.0 da 76 kWh, che garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP di 410 km. Il dato cala leggermente a 400 km per la Spider e a 380 km per la Racing. Sul fronte del rifornimento la tecnologia Flash Charging permette di passare dal 10% al 97% di carica in appena 9 minuti, un valore che per il colosso di Shenzhen rende ormai superati molti dei timori legati alle auto elettriche.

Dotazione di serie e prezzi della Denza Z in Italia

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L’equipaggiamento è ricco fin dalla versione tradizionale. La Denza Z Coupé ha il tetto in fibra di carbonio, mentre la Spider adotta una capote in tela. Di serie arrivano anche vetri posteriori oscurati, freni carboceramici abbinati a cerchi da 20 pollici, apertura elettrica del bagagliaio, chiusura assistita delle portiere e altezza da terra regolabile. Nell’abitacolo trovano posto sedili e volante riscaldati, plancia rivestita in fibra di carbonio, pedaliera in metallo, climatizzatore bizona e pompa di calore. Il quadro strumenti misura 8,8 pollici e l’infotainment connesso 12,8 pollici, affiancati da un impianto audio Devialet con Dolby Atmos e dalla ricarica wireless per lo smartphone. Non manca un pacchetto completo di sistemi ADAS, con guida assistita di livello 2 e monitoraggio dell’angolo cieco.

La Racing si distingue per i cerchi da 21 pollici e il kit aerodinamico in fibra di carbonio. Su richiesta è disponibile il track package, che comprende pneumatici semislick, freni da corsa e ulteriori modifiche aerodinamiche. La tinta di serie è il Silverstone Silver, ma il catalogo propone otto colorazioni opzionali tra cui Monaco Red, Cote d’Azur Gold, Monte Carlo Orange e Le Mans Blue, con sovrapprezzi compresi tra 2.500 e 9.000 euro. Gli interni sono neri, con la possibilità di scegliere in alternativa tra rosso, giallo, arancio, blu o bianco.

Veniamo ai prezzi per il mercato italiano. La Denza Z Coupé parte da 160.350 euro, la Spider sale a 177.350 euro e la Racing arriva a 194.150 euro.

Fonte: TecnoAndroid