Sembra uno scherzo o un video generato al computer, e invece è tutto vero. Il Denza BAO 5, imponente SUV cinese, ha trainato un Boeing 747 da oltre 180 tonnellate per più di 1,6 chilometri complessivi. Una vera prova di forza andata in scena sull’asfalto dell’aerodromo di Dunsfold, nella contea inglese del Surrey, dove il veicolo ha superato tutti i test previsti, perfino quando poteva contare soltanto sulla trazione su due ruote.

Il peso del jumbo jet non era alleggerito in alcun modo. Le oltre 180 tonnellate includevano infatti i motori e gli allestimenti interni completi. Il percorso è stato suddiviso in tre prove distinte e il SUV del Gruppo BYD le ha portate a termine ogni volta senza particolari esitazioni.

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Tre tentativi con sempre meno ruote motrici

Al volante è stato chiamato Mark Gallifant, tecnico senior di BYD nel Regno Unito, che non era nuovo a esperimenti di questo genere. In passato aveva già trainato un autobus a due piani con tanto di passeggeri a bordo. Stavolta però la sfida era decisamente più ambiziosa e la sequenza prevedeva tre tentativi con difficoltà crescente.

Nel primo il SUV ha sfruttato la trazione integrale su tutte e quattro le ruote. Nel secondo si è passati a tre ruote motrici, mentre nell’ultimo la situazione si è complicata ulteriormente perché le ruote utilizzate erano appena due. Alla fine il bilancio parla di 1,6 chilometri percorsi con il gigante dei cieli agganciato alle spalle, un risultato niente male.

Non tutto è filato liscio fin dall’inizio. Una pioggia intensa aveva reso l’asfalto scivoloso e i tecnici sono stati costretti ad aspettare condizioni di aderenza migliori prima di procedere con le ultime prove sull’aereo di linea.

Le modifiche al SUV e il ruolo del Dual Mode Off Road

Va detto che la vettura impiegata non era un BAO 5 del tutto di serie. Per collegarla al Boeing è stato realizzato un gancio apposito e l’abitacolo posteriore è stato svuotato per fare spazio a una zavorra. Nella prova con tre ruote motrici sono stati aggiunti 2.000 chilogrammi, mentre in quella finale con due sole ruote il carico supplementare è salito a 4.500 chilogrammi. Sugli assi sono stati montati anche piccoli stabilizzatori per compensare la configurazione modificata.

Il sistema Dual Mode Off Road invece non ha subito alcun intervento. È proprio questa tecnologia a ripartire la coppia sulle ruote disponibili, permettendo al veicolo di spostare il massiccio Boeing 747 anche in condizioni così particolari. Al termine di ogni tentativo la squadra tecnica ha controllato motore, telaio e pneumatici, e secondo Denza le verifiche non hanno rilevato danni né sollecitazioni anomale.

Denza BAO 5, un ibrido plug in da 544 CV

Sotto la carrozzeria del SUV lavora un sistema ibrido plug in che abbina un motore turbo a benzina da 1,5 litri a tre unità elettriche, una delle quali funziona da generatore. La potenza complessiva dichiarata arriva a 544 CV con 760 Nm di coppia. Cifre di tutto rispetto, anche se durante l’esperimento a fare la differenza è stata soprattutto la capacità di scaricare la forza a terra.

Sul fronte dei consumi il modello dichiara 90 chilometri di autonomia in modalità elettrica e una percorrenza totale di 864 chilometri con batteria carica e serbatoio pieno, secondo i valori del ciclo WLTP. L’iniziativa arriva in una fase in cui Denza sta rafforzando la propria presenza in Europa, dove il Denza BAO 5 si affianca ad altri modelli come la monovolume D9 e la sportiva Denza Z. Una dimostrazione spettacolare pensata per mostrare a tutti che il Gruppo BYD è capace di ribaltare i pronostici.

Fonte: TecnoAndroid