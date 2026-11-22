La lettura digitale garantisce la stessa comprensione di quella su carta? Gruppi di ricerca in diverse parti del mondo se lo chiedono da tempo, e una recente metanalisi sembra offrire una risposta piuttosto netta. Leggere su smartphone, tablet, lettori di ebook o computer non equivale a sfogliare un libro, un giornale o una rivista. Gli schermi, e in particolare quello del telefono, risultano associati a una comprensione del testo meno efficace rispetto alla classica pagina stampata.

Cinquantasei studi messi a confronto

Per capire il peso di questo lavoro conviene partire dal metodo. Una metanalisi non è un singolo esperimento ma un’analisi che raccoglie e mette insieme i risultati di più ricerche già svolte, così da ottenere un quadro più solido di quello offerto da un unico studio. È proprio questo approccio a rendere le conclusioni particolarmente interessanti, perché non si basano su un campione isolato ma su una mole di dati molto più ampia.

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All’inizio del 2026 due ricercatrici dell’Università del Nord Dakota hanno pubblicato sulla rivista Education and Information Technologies le conclusioni ricavate dall’esame di 56 studi diversi. Il dato che emerge è che queste ricerche, pur nate in contesti differenti, sembrano convergere tutte verso la stessa direzione. La carta resta il supporto associato ai risultati migliori in termini di comprensione del testo. Subito dopo si collocano i tablet, poi i lettori di ebook, quindi i computer. In fondo alla classifica, all’ultimo posto, c’è lo smartphone.

Si tratta di una gerarchia abbastanza chiara, che mette in fila i vari dispositivi in base a quanto riescono a favorire la comprensione di ciò che si legge. Il libro stampato, con tutti i suoi limiti pratici, continua quindi a mantenere un vantaggio sugli schermi quando l’obiettivo è capire davvero un contenuto.

Notifiche e scorrimento, i due nemici della lettura sullo smartphone

Le ragioni dietro questo risultato sono diverse. La prima è anche la più facile da immaginare. Lo smartphone si piazza in ultima posizione soprattutto per colpa delle notifiche, che interrompono di continuo la lettura e spezzano la concentrazione. Messaggi, avvisi delle app e aggiornamenti vari distolgono l’attenzione proprio mentre si sta cercando di seguire il filo di un testo, con effetti evidenti sulla capacità di assimilarlo.

Accanto a questa spiegazione piuttosto scontata ne esiste però un’altra, decisamente meno intuitiva, che riguarda il modo in cui il testo digitale viene presentato. Non conta soltanto il dispositivo in sé ma anche la forma che assume la pagina sullo schermo. Secondo quanto emerso dalla metanalisi, quando per leggere un contenuto è necessario far scorrere la pagina la comprensione risulta peggiore.

Questo aspetto aiuta a leggere la classifica in modo più completo. La differenza tra carta e schermi non dipende solo dalle distrazioni ma anche dalla struttura stessa del testo e da come il lettore si muove al suo interno. Il gesto dello scorrimento, così abituale per chi usa ogni giorno il telefono, finisce per incidere sulla qualità della lettura. E quando il testo va fatto scorrere per essere letto, la comprensione ne esce penalizzata.

Fonte: TecnoAndroid