L’aquila imperiale iberica (Aquila adalberti) è il rapace più minacciato d’Europa e vive soltanto nella penisola iberica. Per questo l’Andalusia la tiene d’occhio praticamente da quando esce dall’uovo. Quest’anno però i dispositivi GPS applicati ai pulcini hanno avuto un ruolo in più, perché oltre a seguire gli spostamenti degli animali si sono rivelati utili per individuare la presenza del virus del Nilo.

La procedura è piuttosto delicata. Quando il pulcino ha poche settimane di vita uno scalatore lo preleva dal nido, i veterinari lo sottopongono ai controlli sanitari previsti e poi l’animale torna a casa con il suo trasmettitore addosso. Nella campagna appena conclusa sono stati marcati 29 esemplari, 15 a Doñana, 11 nella zona di Granada e 3 in quella di Cadice.

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Aquila imperiale: come un trasmettitore GPS ha fatto scattare l’allarme a Doñana

Secondo la Junta de Andalucía sono stati proprio i segnali dei trasmettitori a far sospettare che due pulcini di Doñana fossero in cattive condizioni fisiche. I due giovani rapaci sono stati recuperati ma purtroppo non ce l’hanno fatta. Le analisi effettuate in seguito hanno confermato l’infezione da virus del Nilo e il focolaio è stato comunicato ai servizi di Sanità Animale.

Va detto che i GPS non misurano direttamente lo stato di salute dell’uccello. Forniscono dati sull’uso del territorio, sulla dispersione e sulle aree in cui la mortalità è più alta. Funzionano però come una sorta di spia, perché quando l’aquila resta immobile o cambia il suo schema di movimento il segnale è tutt’altro che rassicurante.

Intervenire presto conta per due ragioni. La prima riguarda la necessità di frenare l’espansione del virus all’interno di una specie minacciata. La seconda è legata alla salute pubblica, visto che come sottolinea l’OMS i focolai negli animali spesso anticipano i casi nell’uomo. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie spiega che il virus circola tra zanzare e uccelli, mentre i mammiferi, esseri umani compresi, sono ospiti accidentali. Si infettano con una puntura ma non trasmettono la malattia ad altri. Soltanto in Andalusia alla fine di settembre si contavano già 69 casi umani e un decesso.

Un rapace sentinella e una sorveglianza su più fronti

In Spagna il Piano di Recupero dell’aquila imperiale è partito nel 2011 con un obiettivo preciso, cioè far passare la specie dalla categoria “in pericolo di estinzione” a quella di “vulnerabile” secondo la classificazione IUCN. In Andalusia la popolazione ha raggiunto lo scorso anno 176 coppie, ma il virus rappresenta un ostacolo di cui tenere conto.

Come precisa la Junta, questo uccello è particolarmente sensibile all’infezione e proprio per questo svolge il ruolo di sentinella per tracciare la malattia negli ecosistemi. Gli incontri ravvicinati con il patogeno purtroppo non sono una novità. Uno studio del 2008 aveva trovato anticorpi in 5 aquile imperiali su 21 analizzate, segno che il virus circolava da sei anni consecutivi.

La sorveglianza spagnola sul virus del Nilo si muove su diversi livelli. Secondo il Ministero della Sanità il controllo negli animali è attivo dal 2001 e quello sugli esseri umani dal 2007. Si raccolgono e si analizzano campioni prelevati da equini, uccelli e zanzare, queste ultime catturate con apposite trappole. Se il virus viene rilevato a meno di 1,5 chilometri da un centro abitato scatta una “area in allerta” della durata di quattro settimane, con interventi contro le zanzare e un rafforzamento dei controlli. Non esistendo un vaccino per l’uomo, la prevenzione secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità passa dall’evitare le punture.

Fonte: TecnoAndroid