Un amminoacido presente in tanti alimenti di tutti i giorni potrebbe aiutare il sistema immunitario a riconoscere i tumori e a difendersi meglio dai virus. Si tratta dell’arginina. Secondo un nuovo studio condotto alla Rockefeller University, quando l’organismo ne ha troppo poca una parte importante delle sue difese smette di funzionare come dovrebbe e lascia campo libero a cellule pericolose e agenti infettivi.

L’arginina viene prodotta naturalmente dal corpo e arriva anche dai cibi ricchi di proteine. Serve a costruire proteine che svolgono una quantità enorme di funzioni. Da tempo si sapeva che livelli insolitamente bassi di questa sostanza sono associati a diverse malattie, tra cui il cancro al colon, ma non era chiaro in che modo la carenza indebolisse le difese dell’organismo. Negli esperimenti sui topi aumentare l’arginina nella dieta ha ridotto la formazione di tumori al colon e attenuato la gravità delle infezioni da influenza e da Sars Cov 2. Anche somministrarla quando gli animali avevano già contratto l’influenza ha migliorato il loro decorso. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell e lasciano intravedere la possibilità che un integratore economico e facile da trovare possa un giorno affiancare le terapie contro i tumori e le strategie contro le infezioni virali. Prima però servono studi sull’uomo per capire se i benefici visti nei topi valgano anche per le persone.

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Il segnale d’allarme che si spegne senza arginina

A guidare la ricerca è stato Sohail Tavazoie, che dirige il laboratorio Elizabeth and Vincent Meyer di biologia dei sistemi del cancro. Il suo gruppo studia da anni il legame tra questo amminoacido e lo sviluppo dei tumori. Già nel 2023 aveva osservato che le cellule del cancro al colon private di arginina accumulano più mutazioni genetiche. Il nuovo lavoro aggiunge un tassello in più. Quando la sostanza scarseggia le cellule faticano a produrre a sufficienza una proteina chiave per l’immunità chiamata MHC I, cioè il complesso maggiore di istocompatibilità di classe I.

Questa molecola funziona come una specie di vetrina esposta sulla superficie delle cellule. Mostra piccoli frammenti delle proteine presenti all’interno ai linfociti T, che così possono accorgersi di qualcosa di sospetto come le proteine prodotte da un virus o quelle anomale legate a un tumore. Per capire il meccanismo la prima autrice dello studio, la ricercatrice Qiushuang Wu, ha analizzato diversi modelli di malattia. È emerso che in tutti l’arginina era l’amminoacido più impoverito. In coltura sono state individuate 414 proteine i cui livelli calavano in modo anomalo in sua assenza e tra queste spiccavano quelle codificate da tre geni della famiglia HLA, legati proprio al complesso MHC I.

Il punto debole sta nei ribosomi, le piccole macchine cellulari che assemblano le proteine seguendo le istruzioni genetiche. Le proteine di questo complesso richiedono arginina in molti punti e senza abbastanza materia prima i ribosomi si bloccano a metà lavoro. Arrivano quindi meno molecole in superficie e i segnali che dovrebbero allertare i linfociti T si affievoliscono. “Questi risultati mostrano che il consumo di un amminoacido specifico può regolare direttamente l’espressione genica in un organismo” ha spiegato Tavazoie, convinto che questo tipo di regolazione attraverso la dieta riguardi probabilmente anche molte altre proteine e amminoacidi.

Meno tumori e infezioni più lievi nei topi

Chiarito il meccanismo, i ricercatori hanno verificato l’effetto della dieta. I topi alimentati con poca arginina hanno sviluppato più tumori al colon, mentre quelli che ne assumevano quantità maggiori ne hanno sviluppati meno. Un indizio del fatto che questo amminoacido influisce sulla malattia passando dal sistema immunitario e non soltanto modificando il comportamento delle singole cellule tumorali.

Lo schema si è ripetuto con le infezioni. Insieme al laboratorio di virologia e malattie infettive guidato da Charles Rice, il gruppo ha testato l’arginina in modelli murini di influenza e di Sars Cov 2, il virus responsabile della Covid 19. Gli animali che ne assumevano di più hanno mostrato sintomi meno gravi. Secondo gli autori basta una quantità moderata, paragonabile a quella contenuta in un paio di compresse di integratore da banco, per ripristinare la produzione della proteina. “L’integrazione di arginina potrebbe essere testata facilmente nei pazienti in immunoterapia o somministrata alle popolazioni ad alto rischio esposte ai virus” ha detto Tavazoie, aggiungendo che essendo economica e disponibile ovunque si spera di avviare presto studi terapeutici e preventivi.

Fonte: TecnoAndroid