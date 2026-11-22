Una vecchia falla di Windows, corretta da Microsoft già nel 2024, ha permesso di sottrarre i dati di oltre un milione di carte di credito e di debito. Il problema è che su centinaia di terminali POS quella patch non era mai arrivata, e qualcuno ha approfittato della dimenticanza per mettere le mani sulle informazioni delle carte usate nei pagamenti, compromettendo dispositivi sparsi in più di 20 Paesi.

La vicenda è emersa quasi per caso. L’autore dell’attacco aveva lasciato accessibile un server in cui conservava il codice sorgente del malware, gli strumenti per colpire i terminali di pagamento e perfino un pannello con l’elenco delle carte rubate. Un gruppo di ricercatori lo ha individuato e, analizzandone il contenuto, è riuscito a ricostruire passo dopo passo come si sono svolte le operazioni.

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Come sono stati violati i terminali POS

Il bug riguarda il driver Common Log File System (CLFS), il componente che Windows usa per gestire i registri. Chi riesce già ad accedere al dispositivo, anche con permessi limitati, può sfruttare la vulnerabilità per ottenere privilegi di sistema e quindi il pieno controllo della macchina. Microsoft aveva sistemato tutto alla fine del 2024 con un aggiornamento destinato alle versioni coinvolte di Windows e Windows Server. Molti POS però continuavano a girare con software datato. Nel mondo dei sistemi di pagamento gli aggiornamenti vengono spesso rinviati per evitare interruzioni del servizio o problemi di compatibilità con le applicazioni usate dai commercianti, e questa prudenza in certi casi finisce per lasciare la porta aperta.

L’attaccante si è limitato ad adattare ai terminali un codice di exploit già disponibile pubblicamente. Una volta ottenuti i privilegi necessari ha installato un trojan di accesso remoto (RAT) in grado di raccogliere di continuo i dati delle carte durante le transazioni. Non serviva insomma colpire ogni carta singolarmente, bastava tenere sotto controllo il dispositivo per intercettare tutti i pagamenti successivi.

Oltre 700 dispositivi compromessi, soprattutto in Brasile

Dall’analisi del server sono saltate fuori informazioni relative a 782 terminali POS, comprese le versioni dei sistemi operativi installati e la loro posizione geografica. Il database custodiva anche i dati di almeno un milione di carte diverse con numeri identificativi (PAN), date di scadenza, circuiti di pagamento, banche emittenti e Paesi di emissione. Erano annotate persino le date in cui ogni informazione era stata sottratta.

Sebbene l’operazione abbia toccato più di 20 Paesi, la maggior parte dei terminali colpiti si trovava in Brasile e anche le carte presenti nell’archivio appartenevano in prevalenza a istituti bancari brasiliani. Gli esperti ritengono che il responsabile possa venire proprio da lì, considerando anche la lingua usata nella documentazione e nei rapporti recuperati. Per ora si tratta comunque di un’ipotesi e non di un’identificazione certa. La scoperta risale allo scorso agosto. Il server esposto non era più raggiungibile dal 31 agosto, mentre l’8 settembre i risultati delle indagini sono stati segnalati alle autorità brasiliane competenti. Non è stato chiarito per quanto tempo i terminali siano rimasti sotto il controllo dell’attaccante né quanti dati possano essere stati rubati prima che la cosa venisse a galla.

Chi possiede una delle carte coinvolte potrebbe trovarsi davanti ad addebiti non autorizzati o a tentativi di frode, anche se non è detto che tutti i dati sottratti siano già stati usati per operazioni illecite. L’indicazione resta quella di controllare con attenzione ogni movimento bancario, compresi quelli di importo minimo, e di contattare subito la propria banca per bloccare la carta qualora compaiano transazioni sospette.

Fonte: TecnoAndroid