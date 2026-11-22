AMD ha pubblicato i driver Adrenalin 26.11.2 e tra le novità più rilevanti c’è una correzione che riguarda le scritture anomale su SSD osservate su alcuni computer equipaggiati con schede Radeon. Nelle note di rilascio l’azienda indica in modo esplicito un intervento dedicato alle Radeon RX 5000 e RX 6000 quando vengono utilizzate insieme a Windows 10, cioè proprio la combinazione in cui il comportamento anomalo si presentava ancora dopo i precedenti aggiornamenti.

Va detto che un PC può continuare a scrivere dati sull’unità di sistema anche quando nessuno lo sta usando. Nella maggior parte dei casi si tratta del normale lavoro in background di Windows, fatto di piccole operazioni che passano del tutto inosservate a chi siede davanti al monitor. Su alcune configurazioni con GPU Radeon però la quantità di dati scritti risultava decisamente fuori scala rispetto al solito, ed è qui che AMD ha deciso di intervenire prima di distribuire il nuovo pacchetto software.

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Cosa succedeva alle Radeon durante l’inattività

Il problema emergeva nei momenti di inattività, quando la macchina restava accesa senza ricevere comandi dall’utente. Le segnalazioni avevano chiamato in causa AMD External Events Utility, un componente che lavora dietro le quinte e che normalmente non dà alcun segno della propria presenza. Non è comunque la prima correzione su questo fronte. Per le schede dalla serie RX 7000 in avanti una soluzione era già arrivata con la versione 26.11.1 dei driver, mentre le generazioni precedenti hanno dovuto attendere questo nuovo rilascio per ricevere lo stesso trattamento.

Per chi monta un SSD il tema non è affatto secondario. Le scritture contribuiscono all’usura della memoria e il loro peso reale dipende da due fattori, ovvero quanti dati vengono scritti e per quanto tempo questo accade. Un comportamento anomalo che si protrae a lungo può quindi incidere più di quanto sembri a prima vista. Le note ufficiali di AMD restano però piuttosto asciutte e si limitano a descrivere il comportamento che il driver è andato a correggere, senza entrare nel merito delle conseguenze sulle unità coinvolte o della quantità di dati effettivamente scritta.

Nuovi giochi supportati e un problema con Crimson Desert

L’aggiornamento non si ferma alla questione delle scritture in background. Con Adrenalin 26.11.2 arriva infatti il supporto a Phantom Blade Zero e all’espansione Charting the Unknown di Crimson Desert Enhanced, due aggiunte pensate per chi usa la propria scheda video soprattutto per giocare e vuole trovare i titoli più recenti già ottimizzati al momento dell’installazione.

C’è però un rovescio della medaglia. AMD segnala che Crimson Desert potrebbe non avviarsi su alcune Radeon RX 6000 e, qualora succeda, indica come soluzione temporanea il ritorno alla versione 26.11.1. Chi possiede una scheda di quella famiglia abbinata a Windows 10 si trova così davanti a una scelta, perché tornare al pacchetto precedente significa rinunciare alla correzione sulle scritture introdotta solo adesso per le RX 6000. In pratica, i possessori di queste schede trovano nello stesso aggiornamento il rimedio alle scritture anomale sull’unità di sistema e allo stesso tempo un nuovo problema legato proprio a quel gioco.

Fonte: TecnoAndroid