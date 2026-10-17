Denuvo, l’ESA vuole il cracker voices38 nella lista nera USA

La lotta alla pirateria dei videogiochi ora punta su un nome preciso, quello di voices38, il cracker diventato famoso per essere riuscito ad aggirare le protezioni Denuvo di molti giochi per PC. A chiedere un intervento è l’Entertainment Software Association (ESA), l’associazione che rappresenta alcune delle maggiori aziende del settore, che ha proposto di inserirlo nella prossima Notorious Markets List. Si tratta dell’elenco con cui ogni anno il governo degli Stati Uniti individua siti e servizi considerati tra le minacce più serie per il diritto d’autore.

Una segnalazione per certi versi particolare, perché voices38 ha ben poco in comune con i classici portali pirata. Non dispone di un proprio sito e la sua identità è ancora sconosciuta. Il suo terreno di gioco è molto specifico, ovvero l’aggiramento di Denuvo Anti Tamper, il sistema adottato da tantissimi titoli per PC proprio per contrastare la copia illegale. Secondo i conti dell’ESA, al cracker vengono attribuiti circa 24 giochi con protezioni rimosse o aggirate.

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Perché l’industria vuole voices38 nella lista nera americana

Il meccanismo è abbastanza semplice da capire. Una volta pubblicati, i crack realizzati da voices38 non restano confinati in un angolo della rete ma vengono ripresi da altri gruppi, che poi li distribuiscono attraverso siti torrent, servizi di file hosting e forum. In pratica il lavoro di una singola figura finisce per alimentare un circuito molto più ampio, ed è proprio questo l’aspetto che preoccupa gli editori.

L’associazione ritiene che l’inserimento nella lista possa agevolare le indagini per risalire ai responsabili e rendere più difficile la circolazione dei giochi piratati. Sul fronte legale qualcosa si è già mosso, visto che Denuvo ha avviato una causa davanti a un tribunale federale della California e ha chiesto di ottenere informazioni da Discord, Valve e Reddit. Almeno per ora, però, queste iniziative non sembrano aver frenato il cracker, che ha da poco pubblicato nuove versioni di Atomfall e The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, oltre a una correzione per Dead Space Remake.

FitGirl, Anbernic e gli altri nomi segnalati dall’ESA

Nell’elenco proposto dall’associazione ricompare anche FitGirl, già presente nelle liste statunitensi del 2024 e del 2025. Il sito è specializzato nella distribuzione di versioni compresse di videogiochi piratati ed è bloccato anche in Italia. Nonostante questo, ad agosto avrebbe comunque raggiunto la cifra di 41,77 milioni di visite.

L’ESA ha provato anche a quantificare il danno economico, stimando perdite superiori a 1 miliardo di euro tra marzo e agosto 2026. Il calcolo nasce attribuendo un mancato acquisto da circa 65 euro a ciascuno degli oltre 15,4 milioni di utenti individuati nelle reti peer to peer. Va detto che si tratta di una stima puramente teorica, che non dimostra quanti di questi utenti avrebbero davvero comprato i giochi scaricati illegalmente.

Tra le segnalazioni figura poi Anbernic, finita nel mirino per le console portatili vendute con giochi non autorizzati già installati, insieme a piattaforme come G2A, FunPay ed Eldorado.gg. La palla passa adesso alle autorità degli Stati Uniti, che dovranno decidere quali nomi includere nella prossima edizione della lista. Una designazione che, in ogni caso, non porta in automatico a sanzioni né alla chiusura delle attività segnalate.

Fonte: TecnoAndroid