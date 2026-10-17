Chery Tiggo 8 plug-in da 37.800 euro: 7 posti e 90 km elettrici

Il listino italiano di Chery Tiggo 8 è ufficiale e il prezzo d’ingresso si ferma a 37.800 euro. Il nuovo SUV a sette posti con tecnologia ibrida ricaricabile, proposto nella versione CSH Super Hybrid, è pronto a debuttare nelle concessionarie del nostro Paese il prossimo mese e andrà ad affiancare la più grande Tiggo 9. La formula scelta dal marchio punta su un equilibrio piuttosto ragionato tra spazio a bordo, percorrenza a zero emissioni e dotazione tecnologica. Gli allestimenti disponibili sono due, Pure e Premium, separati da una differenza di 3.000 euro.

Un sistema ibrido da 279 CV e fino a 90 km in elettrico

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Credits: TecnoAndroid

Sotto la carrozzeria lavora il sistema Chery Super Hybrid, che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV a due unità elettriche. La prima sviluppa 204 CV e si occupa della trazione. La seconda eroga 136 CV e svolge invece il compito di generatore. A gestire il tutto c’è la trasmissione ibrida DHT150, con una potenza complessiva di 279 CV che arriva a terra attraverso le sole ruote anteriori.

Sul fronte delle prestazioni lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9 secondi, mentre la velocità massima tocca i 180 km/h. Il capitolo forse più interessante è quello dell’autonomia elettrica. La batteria al litio ferro fosfato da 18,4 kWh permette di percorrere fino a 90 km senza mai accendere il motore termico, un valore che nel traffico cittadino sale addirittura a 125 km. Grazie anche al serbatoio da 60 litri la percorrenza complessiva supera i 1.050 km.

Il consumo ponderato omologato della Tiggo 8 è di 2,5 l/100 km, con emissioni pari a 54 g/km di CO2. Quando la batteria è scarica il dato dichiarato si attesta invece a 6,0 l/100 km. La ricarica arriva fino a 6,6 kW in corrente alternata e fino a 40 kW in corrente continua. In quest’ultimo caso bastano 20 minuti per passare dal 30 all’80%.

Sette posti e dotazione ricca già con la versione Pure

Le dimensioni parlano chiaro. La carrozzeria misura 4.725 mm in lunghezza con un passo di 2.710 mm, e l’abitacolo ospita sette sedili nella configurazione 5+2. Il bagagliaio dichiara una capacità che va da 494 a 1.022 litri. La versione Pure, quella da 37.800 euro, offre di serie cerchi in lega da 19 pollici, uno schermo centrale da 15,6 pollici e la compatibilità senza fili con Apple CarPlay e Android Auto.

Nella lista figurano anche la ricarica wireless da 50 W per lo smartphone, il climatizzatore bizona con filtro N95, i sedili anteriori riscaldati e una telecamera a 540 gradi capace di mostrare virtualmente l’area sotto la vettura. Il pacchetto dedicato alla sicurezza comprende sette airbag, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e monitoraggio dell’angolo cieco. Non mancano i sistemi che rilevano la stanchezza del conducente e la presenza di bambini a bordo.

Premium a 40.800 euro, colori e garanzia fino a 8 anni

Salendo a 40.800 euro si accede alla Tiggo 8 Premium, che aggiunge un head up display a realtà aumentata, il tetto panoramico apribile e un impianto audio con 12 altoparlanti. L’equipaggiamento si arricchisce poi con sedili anteriori ventilati, funzione massaggio e poggiagambe per il passeggero, volante e parabrezza riscaldabili e portellone ad apertura elettrica. Gli airbag in questo caso diventano nove. Con un listino del genere il modello si rivolge alle famiglie che cercano un SUV spazioso e ben accessoriato, adatto tanto ai lunghi viaggi quanto ai pochi chilometri quotidiani, magari percorsi in modalità elettrica.

Per quanto riguarda le tinte il bianco è compreso nel prezzo, mentre le vernici metallizzate Black e Bamboo Gray richiedono 700 euro in più. La colorazione opaca Basalt Matte Gray costa invece 1.200 euro ed è riservata esclusivamente alla Premium. Chery accompagna la vettura con una garanzia di 7 anni o 150.000 km, senza limiti di chilometraggio nei primi tre anni, e per le componenti elettrificate la copertura sale a 8 anni o 160.000 km.

Fonte: TecnoAndroid