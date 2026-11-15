Toyota Hilux, il restyling debutta come Papamobile in Argentina

Due Papamobili bianche si muovono tra le folle di Buenos Aires e Córdoba per accompagnare gli spostamenti di Papa Leone XIV, e dietro quel frontale c’è molto più di un semplice mezzo da corteo. Si tratta infatti di due Toyota Hilux che mostrano in anteprima assoluta il restyling del pickup giapponese, atteso nei saloni argentini soltanto a dicembre. Per chi segue da vicino il mondo delle quattro ruote è un dettaglio tutt’altro che secondario, perché in pratica il nuovo volto del modello ha debuttato in mondovisione prima ancora del lancio commerciale.

I due veicoli sono stati adattati su misura e donati direttamente alla Santa Sede. Sul campo non viaggiano da soli, dato che il costruttore ha messo a disposizione una flotta di oltre venti vetture per sostenere la complessa macchina logistica che ruota attorno alla visita del Pontefice in Argentina.

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Sette settimane per trasformare il pickup

Costruire un mezzo destinato al Papa vuol dire far convivere sicurezza e visibilità, e farlo in tempi che definire stretti sarebbe riduttivo. Toyota ha ricevuto i requisiti tecnici dal Vaticano a luglio, ha presentato il progetto formale ad agosto e ha chiuso l’intera conversione in appena sette settimane. Un calendario davvero serrato, che ha richiesto un coordinamento preciso tra più realtà coinvolte nello stesso progetto.

Il lavoro sulla carrozzeria è passato nelle mani di Vallé Equipamientos, azienda specializzata in questo tipo di modifiche, mentre la parte dei trasporti è stata gestita da Furlong. A tenere le fila ci ha pensato il concessionario Kansai, vero punto di raccordo tra la casa giapponese, la Conferenza Episcopale Argentina e la Santa Sede, incaricato anche di garantire la presenza sul terreno durante le tappe nella capitale.

Come è fatta la piattaforma posteriore

La base di partenza è il pickup assemblato nello stabilimento di Zárate, da cui i tecnici hanno ricavato una piattaforma d’avvistamento rialzata lunga 5,50 metri e alta 3,10 metri. Le sponde originali sono state rimosse e il cassone ha lasciato spazio a un pavimento piatto ricoperto da moquette rossa, protetto tutto intorno da tubolari metallici.

Al centro del vano domina la poltrona riservata a Leone XIV, affiancata da due sedute pensate per il seguito. Ogni elemento è rivestito in ecopelle bianca trattata per resistere alla pioggia. Per salire a bordo ci sono gradini elettrici a scomparsa con finitura antiscivolo, mentre in alto una cupola panoramica in policarbonato trasparente ripara l’abitacolo aperto senza sacrificare la visuale a 360 gradi. A completare l’allestimento arrivano gli stemmi vaticani sulle portiere, le aste per le bandiere montate sul paraurti anteriore e la targa d’ordinanza SCV 1.

Una donazione definitiva alla Santa Sede

La scelta di puntare sul modello più prodotto nella storia dell’industria automobilistica argentina non è casuale. I vertici Toyota la interpretano come un chiaro riconoscimento alla qualità della catena di fornitura locale, che ha saputo rispondere a una commessa così particolare in tempi ridottissimi.

Finita la visita ufficiale, le due Hilux speciali non torneranno nei garage aziendali, visto che la donazione assegna la proprietà direttamente alla Santa Sede. Custodia, conservazione e tagliandi di manutenzione resteranno comunque a carico della filiale argentina di Toyota, che si occuperà di ogni futura esigenza della Chiesa. Non è esclusa nemmeno la possibilità di esporre le due Papamobili al pubblico in occasione di successivi eventi in Argentina.

Fonte: TecnoAndroid