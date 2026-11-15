Atlas di Boston Dynamics monta le ruote e fa un salto a 360 gradi

Ogni nuovo filmato di Boston Dynamics riesce a sorprendere, e questa volta il protagonista ha fatto qualcosa di decisamente insolito. Atlas ha messo da parte i suoi piedi, almeno per il momento, per montare un paio di ruote. Nel video diffuso dall’azienda il robot sfreccia sul pavimento, scivola lateralmente con disinvoltura e arriva persino a eseguire un salto a 360 gradi, con una rotazione completa che lascia piuttosto stupiti. Non si tratta però di una nuova versione pensata per il mercato. È un esperimento costruito dagli ingegneri per capire come si comportano i motori quando vengono spinti verso sollecitazioni particolarmente intense.

Il dettaglio va chiarito subito, perché davanti a immagini del genere viene spontaneo immaginare un prodotto in arrivo. Nessuna versione su ruote di Atlas è destinata alla vendita. Il robot visto nel filmato resta uno strumento di studio, un banco di prova in movimento che serve al team per raccogliere informazioni difficili da ottenere con la semplice camminata. Le acrobazie, insomma, sono il mezzo e non il fine.

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Una trasformazione più semplice del previsto

La parte forse più curiosa riguarda il modo in cui il robot è stato modificato. Per trasformarlo è servito sorprendentemente poco. Il gruppo di lavoro ha spiegato di aver preso due comunissime ruote da monopattino elettrico e di averle fissate alle articolazioni delle caviglie grazie a un adattatore progettato apposta per questo scopo. Niente stravolgimenti meccanici, niente telaio ridisegnato da zero.

Tutto il resto della struttura di Atlas è rimasto esattamente com’era. Il cambiamento più profondo è avvenuto altrove, cioè nel modello software che descrive il corpo del robot. Lì i piedi sono stati sostituiti con ruote in grado di girare in modo continuo, così da permettere al sistema di gestire un tipo di movimento completamente diverso da quello a cui era abituato. Un passaggio tutt’altro che banale, perché camminare e rotolare richiedono logiche di controllo molto lontane tra loro, anche quando l’hardware cambia solo all’estremità delle gambe.

È proprio questa combinazione a rendere l’esperimento interessante. Con un intervento fisico minimo e un aggiornamento mirato del modello, la stessa macchina diventa capace di scivolare, curvare e saltare su ruote, mostrando quanto la piattaforma sia flessibile.

Perché mettere sotto stress i motori di Atlas

Il vero obiettivo dietro le evoluzioni viste nel video è uno solo, ovvero mettere alla prova i motori in condizioni diverse dalla normale andatura. Quando il robot cammina le richieste sono in qualche modo prevedibili. Su ruote cambia tutto. Accelerazioni improvvise, frenate secche e cambi di direzione rapidi impongono infatti un mix di velocità e forza che gli ingegneri volevano osservare da vicino, per capire fino a dove possono spingersi gli attuatori del robot.

Il salto con rotazione completa rientra perfettamente in questo quadro. Più che una trovata spettacolare è una situazione limite, in cui i motori devono erogare potenza in tempi brevissimi e poi gestire l’atterraggio senza perdere stabilità. Lo stesso vale per gli scivolamenti laterali, che sollecitano le articolazioni in direzioni insolite rispetto al passo tradizionale.

C’è poi un secondo aspetto che il team di Boston Dynamics ha voluto verificare nello stesso momento. I movimenti eseguiti da Atlas sono stati appresi attraverso le simulazioni, e la prova su ruote è servita anche a controllare quanto quei comportamenti si dimostrassero affidabili una volta trasferiti nel mondo reale, su un robot vero che sfreccia su un pavimento vero.

Fonte: TecnoAndroid