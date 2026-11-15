TivùSat cambia frequenze: la nuova numerazione dei canali

La piattaforma satellitare TivùSat sta ricevendo nuovi aggiornamenti proprio in questi giorni e il lavoro sulle frequenze potrebbe provocare qualche disagio di segnale nelle case di tutta Italia. Nulla di cui preoccuparsi più di tanto, perché nella gran parte dei casi serve soltanto un po’ di pazienza. I decoder sono infatti in grado di sistemare le cose da soli grazie a una risintonizzazione automatica che allinea le nuove frequenze senza richiedere particolari interventi.

Chi però preferisce non aspettare può agire per conto proprio e avviare manualmente una ricerca dei canali automatica dal menu del proprio apparecchio. È un’operazione alla portata di tutti e permette di ritrovare la lista aggiornata con la nuova disposizione delle emittenti, che vale la pena conoscere nel dettaglio.

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La numerazione nazionale di TivùSat dopo gli ultimi ritocchi

Ecco come si presenta la numerazione nazionale dopo le ultime modifiche. Le prime nove posizioni restano quelle più familiari con Rai 1, Rai 2 e Rai 3 seguite da Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 HD, Tv8 HD e Nove HD. Dal 10 in avanti si trovano Rai 4, Iris HD, La 5 HD, Rai 5, Rai Movie e Rai Premium, poi Italia 2 HD al 16, Mediaset Extra HD al 17, TV2000 HD al 18, Cielo HD al 19 e Mediaset 20 HD al 20.

Il blocco successivo mescola sport, informazione e intrattenimento. Al 21 c’è Rai Sport, al 22 Focus HD, al 23 Rai Storia mentre Rai News 24 e TgCom 24 HD occupano il 24 e il 25. Seguono Italiana Powered by Rai al 26, TwentySeven HD al 27, Dmax HD al 28, La7 Cinema HD al 29, We Do Movies al 30 e Real Time HD al 31. Più avanti compaiono Food Network HD al 33, Cine 34 HD al 34, Radio Italia Tv HD al 35 e RTL 102.5 Tv HD al 36, poi Discovery HD, Giallo HD e Top Crime HD dal 37 al 39.

Per i più piccoli lo spazio dedicato va dal 40 al 43 con Boing HD, Cartoonito HD, Rai Gulp e Rai Yoyo, a cui si aggiunge Super! HD al 47. Tra il 48 e il 60 trovano posto Arte HD, Mezzo, RDS Social TV HD, Equ Tv HD, ACI Sport Tv HD, Sportitalia Solo Calcio HD al 54, Marcopolo Travel Tv, HGTV HD, Euronews Italian al 58, Discovery Turbo HD e We Do Big Stories HD. Le radio in versione televisiva si raccolgono dal 62 al 68 con RTL 102.5 Caliente HD, Radio Italia Live HD, Radio Kiss Kiss Tv HD, Radio Zeta Tv HD, Radio Freccia Tv HD, Radio Monte Carlo Tv HD e Virgin Radio Tv HD.

Dal 69 parte invece la sezione internazionale con France 24 HD English, BBC News Europe, Al Jazeera English HD, TRT World HD e NHK World HD. Più avanti ci sono CNBC Europe HD all’81, Bloomberg European Tv all’82, Euronews HD English all’86 e i due canali CGTN all’87 e all’88. Al 89 e al 90 si collocano Senato Italiano HD e Camera dei Deputati, seguiti da KBS World HD e CCTV 4 HD. Chiudono le prime cento posizioni Svoboda Tv, Svoboda News, Svoboda Plus, Russia’s Future, Belarus Tomorrow e Gordon Live dal 94 al 99.

Canali 4K, TGR regionali e radio

Chi possiede un televisore compatibile può contare sui canali 4K con Rai 4K al 210, Museum 4K al 220, MyZen 4K al 222, Insight UHD al 223, TravelXP 4K al 225 e Hot Bird 4k al 230, mentre al 202 è presente Rai Radio 2 Visual. Dal 301 al 323 si snodano le edizioni delle TGR regionali di Rai 3, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia, con Rai Südtirol al 308 e la versione Bis del Friuli Venezia Giulia al 310.

Nella fascia dei 400 compaiono Teleradio Pace HD, Telecupole, Horse Tv HD, Padre Pio Tv HD, BeJoy Kids e Parole di Vita. Tivù La Guida si trova al 500 e San Marino Rtv HD al 550. Il lungo elenco dei canali radio comincia al 601 con Rai Radio 1 e prosegue con le altre emittenti del servizio pubblico, RDS al 608, RTL 102.5 al 610, Radio 105 al 615, Radio DeeJay al 623, Radio Maria al 633 e Radio Kiss Kiss al 643, fino alle svizzere Swiss Pop, Swiss Jazz e Swiss Classica dal 661 al 663. In coda si incontrano Uninettuno University Tv al 701, Vatican Media Europa HD all’815, Videolina HD all’819, Tele Sardegna HD all’822, TvA Vicenza all’832 e Arte In Channel HD all’868.

Fonte: TecnoAndroid