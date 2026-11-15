inXile Entertainment, spari contro gli uffici dello studio Xbox

Giorni di forte tensione per inXile Entertainment, lo studio di Xbox specializzato nei giochi di ruolo e attualmente impegnato nello sviluppo di Clockwork Revolution. Alcuni colpi d’arma da fuoco hanno infatti raggiunto il complesso di uffici di Tustin, in California, dove ha sede anche la squadra di proprietà di Microsoft. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento per chi lavora nell’edificio è stato inevitabile.

Stando a quanto comunicato dalle autorità locali, l’episodio risale al primo pomeriggio dell’11 novembre. La polizia è arrivata sul posto dopo la segnalazione di una presunta sparatoria da un veicolo in movimento, uno scenario che negli Stati Uniti purtroppo non è raro ma che stavolta ha sfiorato da vicino il mondo dei videogiochi. Sull’area sarebbero stati trovati diversi bossoli e alcuni proiettili avrebbero centrato almeno uno degli edifici del complesso.

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Le ricostruzioni arrivate nelle ore successive aggiungono un dettaglio non da poco. Parte dei colpi avrebbe raggiunto il piano inferiore della struttura che ospita proprio gli uffici dello sviluppatore. Al momento però gli investigatori non hanno chiarito se lo studio fosse il vero obiettivo dell’azione oppure se sia rimasto coinvolto per puro caso, trovandosi semplicemente nel posto sbagliato.

Un sospettato in custodia, ma il movente è ancora un mistero

Due giorni dopo l’accaduto le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto di un sospettato. Le indagini comunque non sono concluse e il movente non è stato reso pubblico. Non è quindi possibile, almeno per ora, stabilire un collegamento diretto tra la persona fermata e la squadra che lavora sul gioco.

A fare il punto della situazione è stato il sergente Christopher Peterson del Dipartimento di Polizia di Tustin. “Gli agenti sono intervenuti in risposta a una segnalazione di una sparatoria da un veicolo in movimento” ha spiegato. “Nessuno è rimasto ferito. La scena è stata analizzata e successivamente è stato preso in custodia un sospettato. L’indagine è ancora in corso per chiarire dove e perché sia avvenuto il fatto.”

Anche lo studio ha voluto rassicurare il pubblico con una breve dichiarazione, confermando che nessun membro del team di sviluppo ha riportato conseguenze fisiche. “Siamo sollevati dal fatto che nessuno sia rimasto ferito nei nostri uffici di inXile. La nostra priorità è supportare il team e stiamo collaborando strettamente con le forze dell’ordine durante le indagini.” Parole misurate, che mettono al centro le persone e la cooperazione con gli inquirenti.

Chi c’è dietro Clockwork Revolution

Per chi non conoscesse a fondo questa realtà, inXile Entertainment è stata fondata da Brian Fargo ed è entrata nella galassia Microsoft nel 2018, anno dell’acquisizione. Da sempre la casa californiana si muove nel territorio dei giochi di ruolo e il suo nome è legato soprattutto alla serie Wasteland, che le ha garantito una solida reputazione tra gli appassionati del genere.

Oggi tutte le energie dello studio sono concentrate su Clockwork Revolution, un ambizioso action GDR in prima persona con ambientazione steampunk. Si tratta di uno dei titoli più attesi della line up firmata Xbox e figura tra le principali esclusive previste per il 2027. Proprio per questo l’episodio di Tustin ha attirato l’attenzione di molti giocatori, preoccupati prima di tutto per l’incolumità degli sviluppatori.

Sul fronte giudiziario, la polizia di Tustin continua a lavorare per capire dove e perché siano stati esplosi i colpi, mentre il sospettato fermato resta in custodia in attesa che l’indagine faccia piena luce sull’accaduto.

Fonte: TecnoAndroid