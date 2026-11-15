Seagate FireCuda Forge unisce HDD e SSD, ma l’SSD lo scegli tu

Mentre il settore tecnologico fa i conti con una grave crisi dei chip di memoria, innescata dalla corsa globale all’intelligenza artificiale, Seagate sceglie una strada che sa quasi di ritorno al passato. Il nuovo FireCuda Forge è infatti un drive esterno che rimette al centro il concetto di archiviazione ibrida, mettendo insieme nello stesso prodotto un hard disk meccanico ad alta capacità e un SSD NVMe.

C’è però un dettaglio che rende la proposta piuttosto particolare. L’unità a stato solido non si trova nella confezione e spetta all’utente sceglierla e installarla in base alle proprie esigenze e alla disponibilità economica del momento. A coordinare il lavoro dei due dischi ci pensa una piattaforma software sviluppata appositamente da Seagate, che prende il nome di Alkemi.

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Come funziona l’archiviazione ibrida di FireCuda Forge

L’idea alla base del progetto è abbastanza semplice da intuire. Un hard disk tradizionale è più lento ma costa sensibilmente meno a parità di capacità, mentre un SSD garantisce velocità molto più elevate a fronte di prezzi decisamente alti, soprattutto nei tagli di spazio in cui viene proposto FireCuda Forge. Combinare le due tecnologie significa provare a prendere il meglio da entrambe, senza dover sostenere la spesa di un’unità a stato solido gigantesca.

Qui entra in gioco Alkemi. Il software distribuisce in automatico i dati tra i due supporti, basandosi su una previsione di ciò di cui l’utente avrà bisogno. In pratica l’SSD si trasforma in una sorta di enorme cache al servizio del disco meccanico e ospita i file usati più spesso, quelli che conviene avere sempre a portata di mano. Tutto il resto, come progetti già completati, backup e materiale consultato di rado, viene spostato sul drive più lento. Non si tratta di una trovata nata per l’occasione, visto che questa tecnica arriva direttamente dal mondo dei server e dei datacenter, dove la gestione intelligente dei dati su supporti diversi è una pratica consolidata da tempo.

Il vantaggio di un approccio del genere sta proprio nell’automatismo. Chi utilizza il dispositivo non deve preoccuparsi di decidere manualmente dove salvare ogni singolo file, perché è la piattaforma Alkemi a occuparsi della ripartizione tra unità veloce e unità capiente.

Capacità, espandibilità e connessione USB 4

Sul fronte dello spazio disponibile, FireCuda Forge arriva in due versioni da 8 e da 20 TB. Va sottolineato che queste cifre si riferiscono esclusivamente all’hard disk meccanico, dato che la componente a stato solido resta a discrezione dell’acquirente e la sua capienza dipende dal modello scelto per completare il sistema.

Un altro aspetto interessante riguarda la natura stessa del prodotto. Trattandosi a tutti gli effetti di un’unità di storage esterna, l’HDD rappresenta soltanto uno dei componenti che la compongono. Questo significa che il disco potrà essere aggiornato ed espanso più avanti, nel caso in cui le necessità di spazio dovessero crescere. Una flessibilità che si sposa bene con la scelta di lasciare libero l’utente anche nella selezione dell’SSD NVMe, così da modellare la configurazione secondo il proprio budget e le proprie abitudini di lavoro.

Per quanto riguarda il collegamento al computer, Seagate ha puntato su una porta USB 4. Questa interfaccia permette di raggiungere velocità fino a 2.500 MB/s in lettura e fino a 2.000 MB/s in scrittura.

Fonte: TecnoAndroid