DAZN MyClub Pass: arrivano le card dedicate ai tifosi con promo natalizia

In vista delle festività natalizie, DAZN ha deciso di puntare direttamente sui tifosi più fedeli, lanciando le nuove card MyClub Pass. Si tratta di una formula pensata per chi segue esclusivamente la propria squadra di Serie A Enilive, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento completo. Le card sono disponibili in esclusiva nei negozi Unieuroe arrivano accompagnate da una promozione valida per un periodo limitato.

Quattro mesi a prezzo ridotto e un mese in regalo

L’offerta prevede quattro mesi di accesso al MyClub Pass al costo di 49,90 euro, invece dei 159,96 euro normalmente richiesti. A questa condizione si aggiunge un ulteriore vantaggio: chi attiva la card entro il 31 dicembre 2025 riceverà anche un quinto mese incluso senza costi aggiuntivi.

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Il MyClub Pass consente di seguire tutte le partite della squadra scelta in Serie A Enilive, ma non si limita alla diretta delle gare. L’abbonamento include anche pre e post-partita, highlights, contenuti esclusivi e approfondimenti disponibili on demand. Una soluzione pensata per accompagnare i tifosi nella seconda parte della stagione, concentrandosi solo sul club del cuore.

Chi può attivare la promozione

La promozione è riservata a categorie ben precise di utenti. Possono aderire i nuovi clienti DAZN, gli utenti che non hanno più un abbonamento attivo oppure chi dispone di un abbonamento gratuito. In tutti i casi, l’attivazione deve avvenire entro tre mesi dalla data di acquisto della card.

Per ottenere il mese aggiuntivo in omaggio, è fondamentale che la card venga riscattata entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Tutti i dettagli contrattuali e le condizioni complete sono consultabili direttamente sul prodotto.

Arriva anche Pass Giornata

Contestualmente, DAZN Italia ha annunciato anche il lancio di Pass Giornata, una nuova opzione pay per view. Questa formula permette agli abbonati con piano Goal o MyClub Pass di acquistare, con un pagamento una tantum, l’accesso completo a una singola giornata di Serie A Enilive.

Con Pass Giornata diventano disponibili tutte le partite del turno, insieme a contenuti come “Zona Serie A Enilive”, programmi di approfondimento e pre e post-partita, fruibili sia in diretta sia on demand.

Fino al 31 dicembre 2025 resta inoltre attiva la possibilità di visione simultanea senza costi aggiuntivi su due reti Internet diverse per gli abbonati ai piani Full, Sports, Goal e MyClub Pass.