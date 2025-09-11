DAZN rinnova MyClubPass e conferma l’offerta dei pacchetti

DAZN ha annunciato la proroga di MyClubPass, il piano che consente di seguire esclusivamente la propria squadra del cuore, mantenendo così una soluzione pensata per chi vuole concentrarsi su un solo club senza sottoscrivere l’intero pacchetto calcio. La novità si affianca alla conferma di tutte le altre opzioni disponibili sulla piattaforma, con una struttura di abbonamenti che copre calcio, multisport e contenuti premium.

L’offerta calcistica di DAZN rimane completa: la Serie A Enilive è trasmessa integralmente con tutte le dieci partite di ogni turno, insieme a Serie BKT, Serie A femminile eBay (coperta fino al 2027), LaLiga EA Sports fino al 2029 e Liga Portugal Betclic.

Pacchetti disponibili e prezzi

La piattaforma mantiene i quattro principali pacchetti:

DAZN Sports : dedicato agli appassionati di multisport senza calcio, con volley, NFL, boxe, fighting ed eventi Eurosport. Costa 99 € l’anno in un’unica soluzione (8,25 €/mese), 11,99 €/mese se rateizzato o 14,99 € al mese in versione flessibile;

DAZN Full : include tutta la Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga EA Sports, calcio portoghese e contenuti multisport. Prezzo annuale anticipato 359 € (29,92 €/mese), 34,99 €/mese a rate o 44,99 € al mese in versione flessibile;

DAZN Family : offre gli stessi contenuti di Full ma con la possibilità di visione su due reti diverse, a 599 € l’anno (49,92 €/mese), 59,99 €/mese rateizzato o 69,99 € al mese in modalità flessibile (34,99 € per singolo accesso su rete differente);

DAZN Goal: opzione economica con tre partite di Serie A a giornata in co-esclusiva, Serie BKT, Serie A femminile eBay, LaLiga e Liga Betclic. Prezzo di 129 € l’anno (10,75 €/mese), 13,99 €/mese rateizzato o 19,99 € al mese.

Accanto al calcio, DAZN continua a offrire un ampio catalogo di eventi: SuperLega maschile di volley, Serie A1 femminile, CEV Champions League, Volleyball Nations League e il Mondiale 2025 che vedrà protagoniste le nazionali italiane. Presenti anche tennis (Roland Garros, Australian Open), ciclismo (Giro, Tour, Vuelta), UFC, PGA Tour, Formula E, Speedway e sport invernali.

Per il settore commerciale resta disponibile DAZN For Business, dedicato a bar e ristoranti, con accesso a Serie BKT, LaLiga, Liga Portugal Betclic e numerosi eventi sportivi internazionali.