DAZN Full taglia i prezzi: annuale a 29,99€ e promo a 19,99€

DAZN ha deciso di rivedere i prezzi di DAZN Full, il pacchetto più completo della piattaforma di streaming sportivo, con un taglio che tocca sia la formula annuale sia quella mensile. L’abbonamento annuale pagato a rate scende a 29,99€ al mese invece dei 36,99€ di listino, mentre il piano mensile senza vincoli si ferma a 39,99€ rispetto ai 46,99€ abituali. E non finisce qui, perché una cerchia ristretta di vecchi iscritti può contare anche su una promo a 19,99€ al mese in modalità flessibile.

Il ritocco ai listini non cambia nulla sul fronte dei contenuti. La sottoscrizione continua a garantire la visione completa degli eventi sportivi in catalogo, ma con un risparmio fino a 84€ sul totale annuo per chi sceglie le formule aperte a tutti. Un dettaglio che pesa, soprattutto per chi segue il calcio ogni settimana e mette in conto la spesa per l’intera stagione.

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Le nuove tariffe di DAZN Full aperte a tutti

Le condizioni rivolte alla generalità del pubblico sono due. La prima è DAZN Full Annuale, suddiviso in 12 mensilità, che ora costa 29,99€ al mese al posto di 36,99€. Moltiplicando la differenza per l’intero anno si arriva proprio a quegli 84€ in meno rispetto alle quote di listino.

La seconda opzione è il piano con rinnovo mensile, proposto a 39,99€ al mese invece di 46,99€. Qui resta invariata la libertà di recesso, che si può esercitare in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni. Entrambe le tariffe pubbliche si attivano direttamente dalla home page della piattaforma, senza passaggi particolari.

La promozione riservata a 19,99€ al mese

Accanto ai nuovi prezzi standard c’è poi un’iniziativa ad personam indirizzata a utenti selezionati dall’emittente. La DAZN Full Promo porta la quota mensile senza permanenza minima a 19,99€ al mese per la durata di un anno, con un ribasso superiore al 50% rispetto alla tariffa base di 46,99€. Il beneficio però non vale per tutti. È destinato esclusivamente a profili idonei che al momento non hanno un piano attivo, quindi ex abbonati oppure account gratuiti mai convertiti in sottoscrizioni a pagamento.

Per capire se si rientra tra i fortunati basta accedere con le proprie credenziali dal portale web. In caso di esito positivo comparirà un banner con il messaggio “Oltre il 50% di sconto su DAZN Full. Vivi tutto lo sport di DAZN a soli 19,99 euro al mese per un anno. Massima flessibilità col piano mensile. Offerta valida fino al 3 novembre”. Se l’avviso non si presenta in primo piano conviene comunque fare un controllo manuale nella sezione “Account” del profilo, dove la proposta potrebbe essere visibile.

Cosa comprende l’abbonamento

Sul piano dei contenuti il pacchetto resta molto ricco. Per il calcio nazionale ci sono tutte e 10 le partite di ogni giornata della Serie A Enilive, insieme alle gare della Serie BKT. Chi guarda anche oltre confine trova LaLiga EA Sports e la Liga Portugal Betclic, due campionati esteri che completano l’offerta calcistica.

Lo spazio dedicato ad altre discipline è altrettanto ampio. Dentro l’abbonamento rientrano la pallavolo maschile e femminile con SuperLega e Serie A1, la pallacanestro FIBA, la NFL, le arti marziali di UFC e la boxe. A tutto questo si aggiungono le trasmissioni di Eurosport 1 ed Eurosport 2, che allargano ulteriormente il ventaglio degli eventi disponibili.

C’è infine la questione della fruizione simultanea. DAZN Full consente la riproduzione su 2 schermi in contemporanea, a patto che i dispositivi siano collegati alla stessa rete locale e quindi allo stesso indirizzo IP. Le quote pubbliche da 29,99€ e 39,99€ si possono richiedere già da ora, mentre la finestra per attivare la tariffa riservata a 19,99€ rimarrà aperta per gli account selezionati fino al 3 novembre.

Fonte: TecnoAndroid