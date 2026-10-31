Very Mobile, nuova Promo Meta a 4,99 euro con 200 Giga in 5G

Very Mobile ha lanciato sui social una nuova versione di Very 4,99 200 Giga Promo Meta, che mantiene il prezzo di 4,99 euro al mese ma cambia un paio di dettagli rispetto alla proposta originale, ancora oggi attivabile. La novità passa attraverso le campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram, il canale scelto dall’operatore semivirtuale per tutta la gamma Promo Meta. All’inizio circolava soltanto Very 5,99 300 Giga Promo Meta, poi da alcuni mesi si è aggiunta la versione da 4,99 euro con 200 Giga e un mese in omaggio. Adesso le offerte sono diventate tre e l’ultima arrivata è in pratica una variante più essenziale della seconda, con 200 SMS al posto degli SMS illimitati e senza il mese gratis. Nelle pagine dedicate non compare alcuna data di scadenza, ma solo un generico invito ad affrettarsi.

Very Mobile: le tre offerte Promo Meta a confronto

Mettendo in fila le proposte, il quadro diventa piuttosto chiaro. Very 5,99 300 Giga Promo Meta, chiamata anche Meta 1, include ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 300 Giga in 5G Full Speed con velocità fino a 2 Gbps a 5,99 euro al mese. La prima versione di Very 4,99 200 Giga Promo Meta, detta Meta 2, offre minuti e SMS illimitati con 200 Giga sempre in 5G Full Speed a 4,99 euro al mese, più un mese in omaggio. La nuova arrivata, battezzata Meta 3, prevede invece minuti illimitati, 200 SMS e gli stessi 200 Giga allo stesso prezzo.

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Il mese in omaggio resta quindi un’esclusiva di Meta 2. Il meccanismo funziona così: il primo mese anticipato si paga regolarmente, poi viene accreditata una ricarica pari a una mensilità che serve esclusivamente a coprire il primo rinnovo. Il secondo mese, di fatto, diventa gratuito.

Come attivarle e cosa succede con gli altri operatori

Per sottoscrivere queste offerte bisogna partire dal post sponsorizzato sui social, che rimanda a una pagina in cui riscattare il codice coupon inserendo il proprio indirizzo email e scegliendo dal menu a tendina l’operatore di provenienza. La portabilità è ammessa soltanto da iliad, PosteMobile, CoopVoce e da una lunga lista di operatori virtuali che comprende tra gli altri Lycamobile, DIGI, Tiscali, Sky Mobile, Optima Italia, Enel Mobile e WithU. Una volta selezionato il gestore compare il codice, inviato anche via email, e con il tasto “Vai all’offerta” si arriva alla pagina in cui completare l’acquisto. In alternativa ci si può recare in un negozio Very mostrando il codice alla cassa.

Solo nella pagina di Meta 1 il menu mostra anche WindTre, TIM, Vodafone, Fastweb, Sky Mobile, ho. Mobile, Kena e Spusu. Chi sceglie Vodafone, Fastweb, Sky Mobile, ho. Mobile o Spusu viene invitato a chiamare il 1929 per conoscere le offerte standard. Per chi arriva da WindTre, TIM o Kena compare invece online Very Social, con minuti e SMS illimitati e 350 Giga in 5G Full Speed a 8,99 euro al mese. Fino a poco tempo fa questa proposta spuntava soltanto selezionando WindTre.

Costi iniziali, roaming e velocità

Per le attivazioni online la SIM non costa nulla e al posto della scheda fisica si può scegliere una eSIM. Con tutte e tre le Promo Meta anche l’attivazione è gratuita, quindi si paga solo il primo mese. Per il riconoscimento, oltre alla videoidentificazione, si possono usare SPID e credenziali CIE. Very Mobile, attiva dal 24 febbraio 2020, promette il prezzo bloccato per sempre e finora non ha mai applicato modifiche unilaterali. Fino al 3 dicembre 2026, salvo cambiamenti, resta attiva anche l’iniziativa Porta un Amico, che consente di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio.

Finiti i Giga del mese la navigazione si blocca fino al rinnovo, che però si può anticipare. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano senza costi extra, mentre per il traffico dati nel 2026 la soglia è di 7,50 Giga con entrambe le versioni di Very 4,99 200 Giga Promo Meta, 9 Giga con Meta 1 e 13,40 Giga con Very Social. Oltre il limite si paga circa 0,1342 centesimi di euro per ogni MB.

Very Mobile è il marchio prepagato di Wind Tre, gruppo CK Hutchison, e dal 25 novembre 2024 naviga anche in 5G sulla rete WindTre. Le offerte sotto i 6,99 euro in genere sono limitate a 30 Mbps, ma tutte le Promo Meta e Very Social includono il 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Non serve quindi l’opzione Very Full Speed 5G, mentre resta disponibile Very Plus, che aggiunge Giga extra e sconti su cinema e ristoranti. È gratuita il primo mese e poi costa 0,99 euro al mese anziché 1,99 euro fino al 3 dicembre 2026, salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid