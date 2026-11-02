DAZN torna a limitare i dispositivi: fino a 9 con il piano Family

DAZN ha reintrodotto un limite di dispositivi associabili all’account, con una soglia che cambia in base al piano sottoscritto e che può arrivare fino a 9 apparecchi. Dopo un periodo in cui la registrazione di nuovi device era di fatto libera, la piattaforma di streaming sportivo sembra quindi aver fatto marcia indietro, almeno sulla carta.

Per capire la portata del cambiamento bisogna tornare all’estate del 2024. Da quel momento, per tutti i piani di abbonamento DAZN non era più previsto un tetto al numero di dispositivi registrabili, mentre in precedenza la soglia oscillava tra 4, 6 o 7 apparecchi a seconda dell’offerta. Restavano comunque in piedi le restrizioni sulla visione in contemporanea su più schermi, che però sono un’altra faccenda.

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Quella libertà compariva ancora nelle Condizioni di utilizzo del Servizio DAZN e dei Piani DAZN entrate in vigore il 17 luglio 2026. E fino a pochi giorni fa nemmeno il sito ufficiale indicava vincoli tra le caratteristiche dei vari pacchetti. Adesso invece, nella pagina principale, accanto a ogni piano compare il numero massimo di apparecchi collegabili al profilo.

A guardare con attenzione, la novità sarebbe operativa già dal 10 settembre 2026. In quella data sono infatti entrate in vigore nuove condizioni contrattuali che, a differenza di quelle di luglio, fissano un tetto preciso ai dispositivi associabili.

Quanti dispositivi si possono associare con ciascun piano

La regola generale prevede fino a 5 dispositivi per tutti i piani, salvo quanto stabilito da offerte specifiche. Significa che chi ha scelto Full, MyClubPass, Goal o Sports può collegare al massimo cinque apparecchi al proprio account DAZN.

Alcune formule fanno però eccezione, in un senso o nell’altro. Il piano DAZN Family è quello più generoso e consente di registrare fino a 9 dispositivi. All’estremo opposto ci sono le soluzioni pensate solo per smartphone, cioè Full Mobile e MyClubPass Mobile, quest’ultimo al momento distribuito soltanto da TIM insieme a TIMVISION. In questo caso la soglia scende a 2 dispositivi.

Resta poi un punto ancora poco chiaro. Non si sa se i nuovi limiti DAZN riguardino solo chi si è abbonato dal 10 settembre 2026 oppure anche i clienti già attivi prima di quella data. La piattaforma non sembra aver ancora avvisato gli abbonati esistenti della modifica, quindi non è escluso che per ora questi ultimi continuino a non avere vincoli sul numero di apparecchi collegati.

Cosa succede quando si raggiunge la soglia massima

Una volta toccato il tetto previsto (2, 5 o 9 a seconda del piano), per aggiungere un nuovo apparecchio diventa necessario eliminarne uno già associato e rimpiazzarlo. La sostituzione dei dispositivi però non è libera. Può riguardare esclusivamente device mai collegati prima all’account e può avvenire al massimo una volta per ogni mese di durata del contratto.

Esiste un’eccezione per i casi di perdita comprovata, per esempio presentando la denuncia di smarrimento o di furto. In queste situazioni il cambio è consentito anche se il limite mensile è già stato raggiunto.

DAZN si riserva infine la facoltà di modificare, previa comunicazione all’utente, il numero massimo di volte in cui è possibile cambiare i dispositivi associati con altri apparecchi, sempre nel rispetto del tetto stabilito per ciascuna offerta.

Fonte: TecnoAndroid