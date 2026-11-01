Windows 11 26H2, speed test integrato nelle impostazioni rapide

Su Windows 11 26H2 arriva uno speed test integrato che misura la velocità della connessione Internet senza aprire il browser. La novità è contenuta nella build 26340.9767, che Microsoft ha distribuito nella serata del 23 ottobre 2026 insieme ad altre quattro versioni preliminari riservate agli iscritti al programma Insider. Tra tutte è quella con i cambiamenti più interessanti, è disponibile nel canale Experimental e interviene soprattutto sulle impostazioni rapide. Nel frattempo chi utilizza il canale Beta con Windows 11 25H2 trova nella build 26220.9757 un menu contestuale completamente rinnovato.

Impostazioni rapide più ricche e test della connessione integrato

Le impostazioni rapide, conosciute anche con il nome inglese Quick Settings, sono il pannello che si apre cliccando sulle icone di rete, volume o batteria nell’angolo in basso a destra della barra delle applicazioni, proprio alla sinistra di ora e data. Lo stesso pannello si richiama anche con la combinazione di tasti Windows + A. È uno spazio pensato per avere sotto mano le funzioni usate più spesso, e con la build 26340.9767 di Windows 11 26H2 si allarga parecchio.

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La prima aggiunta riguarda lo smartphone Android collegato al computer. Dal pannello compaiono nuovi controlli dedicati al telefono, che permettono per esempio di attivare la vibrazione oppure la modalità Non disturbare. C’è poi la possibilità di far riprodurre un suono al dispositivo, una funzione comoda quando lo smartphone finisce sotto un cuscino o in fondo a una borsa e non si riesce a trovarlo.

La seconda novità è appunto lo speed test per la connessione Internet. Fino a oggi la verifica della velocità passava dal browser, mentre ora il test viene eseguito direttamente nella schermata delle impostazioni rapide. Al termine della misurazione gli utenti vedono tre valori: la velocità di download, quella di upload e il ping. Per chi cerca uno strumento più completo resta comunque disponibile lo speed test a riga di comando, considerato da molti la soluzione migliore.

Un menu contestuale più snello su Windows 11 25H2

Spostandosi sul canale Beta, il cambiamento principale della build 26220.9757 di Windows 11 25H2 è il menu contestuale aggiornato, quello che compare cliccando con il tasto destro del mouse. Microsoft lo descrive come più veloce e meno affollato, con le voci più utilizzate raggiungibili senza fatica. In pratica l’obiettivo è ridurre il numero di opzioni visibili a colpo d’occhio e mettere in primo piano quelle che servono davvero nell’uso quotidiano.

Accanto alla nuova organizzazione compare anche l’opzione Personalizza menu, che consente di scegliere quali voci mostrare. L’azienda però non chiarisce se si tratti delle stesse modifiche già presenti nelle build 26300.9807 di Windows 11 26H2 e 26200.9807 di Windows 11 25H2, entrambe distribuite nel canale Release Preview a metà ottobre.

Il rilascio di questa settimana non si ferma qui. L’azienda di Redmond ha pubblicato anche due build di Windows 11 26H1, destinate esclusivamente ai dispositivi con chip Arm, una nel canale Experimental e una nel canale Beta. A completare il pacchetto c’è infine una build nel canale Experimental dedicato alle Future Platforms.

Fonte: TecnoAndroid