Data breach in California: rubati i dati di milioni di studenti

Un grave data breach ha colpito il sistema scolastico della California e ha portato al furto dei dati sensibili di milioni di studenti. Tra le informazioni sottratte ci sono nomi, identificativi, date di nascita, indirizzi di residenza e parecchio altro ancora. Una situazione seria, che preoccupa famiglie e istituzioni, anche perché l’attacco ha preso di mira la piattaforma gestita dall’Educational Testing Service, meglio noto come ETS, cioè l’ente che si occupa di una parte delicatissima della vita scolastica dei ragazzi.

Per capire la portata della vicenda bisogna partire proprio dal ruolo di questa organizzazione. I ricercatori di Malwarebytes, che stanno seguendo il caso da vicino, hanno spiegato che “ETS è un’organizzazione senza scopo di lucro che contribuisce alla gestione dei test standardizzati statali in base a un contratto con il Dipartimento dell’Istruzione della California (CDE)”. Secondo gli esperti, “una parte non autorizzata ha avuto accesso e copiato informazioni sugli studenti da un sito SFTP (Secure File Transfer Protocol) gestito da ETS”. In pratica qualcuno è riuscito a entrare in un archivio che avrebbe dovuto garantire lo scambio sicuro dei file e ne ha portato via il contenuto.

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Quali informazioni sono finite nelle mani sbagliate

Il Dipartimento dell’Istruzione della California ha confermato che la violazione riguarda tutti gli alunni iscritti nei tre mesi precedenti all’attacco, anche se il problema non si limiterebbe soltanto a questo gruppo. L’intrusione è avvenuta tra il 22 maggio e il 18 settembre e in quel periodo sono stati sottratti diversi tipi di informazioni. Si parla dei nomi degli studenti e dei loro identificativi statali, i cosiddetti SSID, ma anche delle date di nascita e degli indirizzi di casa. A questi si aggiungono dati demografici, dettagli sulla disabilità e sulla partecipazione ai programmi scolastici e perfino le informazioni sulle valutazioni a livello statale, compresi i punteggi ottenuti nei test.

I numeri aiutano a inquadrare la dimensione del fenomeno. Stando al CDE, solo nell’anno scolastico 2025/2026 gli studenti californiani iscritti alle scuole pubbliche sarebbero più di 5,7 milioni. Va detto però che non tutte le persone coinvolte hanno visto esposte tutte le categorie di dati sottratti. C’è poi un aspetto che offre un minimo di sollievo, perché secondo quanto precisato “i numeri di previdenza sociale, le informazioni sui conti finanziari, le password e i dati dei genitori o dei tutori non sono stati coinvolti”.

Come possono difendersi le famiglie dopo il furto di dati

Davanti a un episodio del genere la prima domanda è sempre la stessa, ovvero cosa fare per limitare i danni. Gli esperti di Malwarebytes hanno messo a punto una piccola guida con alcuni consigli di sicurezza pensati per chi è rimasto coinvolto, indicazioni che tornano utili anche in qualsiasi altra fuga di informazioni personali.

Il primo suggerimento riguarda le comunicazioni. Qualunque messaggio legato all’incidente andrebbe verificato attraverso i canali ufficiali, senza fidarsi a scatola chiusa di email o telefonate. Poi c’è la possibilità di aderire al servizio gratuito di protezione dell’identità, valido per due anni. Per i minori interessati l’iscrizione può essere fatta da genitori o tutori legali, mentre gli adulti coinvolti possono procedere da soli seguendo le istruzioni previste per la propria fascia d’età.

L’ultimo avvertimento è forse quello più importante. Chi ha rubato questi dati potrebbe usarli per confezionare truffe molto credibili, magari citando dettagli sui figli o sulla scuola frequentata per conquistare la fiducia delle vittime. Proprio per questo è fondamentale non condividere mai password, codici di sicurezza o dati di pagamento in risposta a messaggi o chiamate non richiesti.

Fonte: TecnoAndroid