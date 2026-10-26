Mercedes MB.DRIVE ASSIST PRO: guida in città con NVIDIA dal 2027

Mercedes porta in Germania la guida semiautonoma in città, e lo fa con un servizio aggiuntivo tutt’altro che economico. A partire dalla prima metà del 2027 la casa di Stoccarda offrirà sul mercato tedesco un sistema di guida parzialmente autonoma di Livello SAE 2 pensato per i contesti urbani, sviluppato insieme a NVIDIA. Il nome scelto è MB.DRIVE ASSIST PRO e la sua attivazione richiederà un esborso decisamente impegnativo per chi deciderà di utilizzarlo.

La novità non riguarda soltanto le vetture appena uscite dalla fabbrica. Anche le auto già in circolazione potranno ricevere la funzione tramite aggiornamento OTA, a patto però che siano tecnologicamente compatibili. Per un costruttore europeo si tratta di un passo importante, visto che finora i riflettori sulla guida autonoma erano puntati soprattutto altrove.

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Come funziona MB.DRIVE ASSIST PRO

Il cuore del software è uno sterzo cooperativo che prevede le mani sul volante. In pratica MB.DRIVE ASSIST PRO permette all’auto di completare manovre e curve in città da sola, lasciando sempre al conducente la possibilità di intervenire manualmente. Il sistema si occupa dell’immissione nel traffico, dei cambi di corsia, delle svolte, della partenza ai semafori e delle frenate. Insomma buona parte di quello che accade al volante durante un normale tragitto urbano.

Per riuscirci la vettura si affida a 27 sensori, cioè dieci telecamere, cinque radar e dodici sensori a ultrasuoni. Tutti questi dispositivi inviano dati grezzi a un computer capace di elaborare fino a 254 TOPS. A fare da cervello digitale c’è il sistema operativo MB.OS, che lavora sull’architettura di calcolo e sui sensori di bordo NVIDIA Hyperion. Completano il quadro il sistema di sicurezza Halos e il software Alpamayo Stack, che supportano l’assistenza alla guida.

Nonostante l’elevato contenuto tecnologico e la precisione dichiarata, la soluzione resta nella categoria SAE 2. Questo significa che chi guida deve rimanere attento in ogni istante, mantenendo sempre il controllo dell’auto e la piena responsabilità di ciò che succede su strada.

Prezzi, prova gratuita e normative

Con questo debutto Mercedes-Benz diventerà la prima casa automobilistica a proporre un sistema di assistenza così avanzato in Germania, dopo averlo già lanciato in Cina e negli Stati Uniti. Il listino per l’Europa non è stato ancora comunicato in via ufficiale. Sul mercato americano, però, il servizio è già offerto con una formula in abbonamento da circa 3.520 euro per tre anni, una cifra che dà un’idea abbastanza chiara del posizionamento.

Il percorso tedesco partirà con una fase pilota a fine 2026, riservata a un gruppo selezionato di clienti a Stoccarda e Monaco di Baviera. Successivamente il marchio metterà a disposizione dei proprietari di veicoli compatibili un periodo di prova gratuito di un mese, così da permettere di toccare con mano la nuova esperienza di guida e valutare con calma se sottoscrivere il servizio.

Il via libera in Germania è arrivato grazie alle regole elaborate dal Gruppo di Lavoro UNECE sui veicoli autonomi e connessi. Da qui il progetto potrà allargarsi al resto d’Europa sfruttando la nuova normativa UN R171, che fissa i requisiti di sicurezza a cui devono rispondere le auto dotate di questi sistemi di assistenza alla guida.

Fonte: TecnoAndroid