Dopo mesi di indiscrezioni e una selezione di attori piuttosto lunga, il nome è arrivato davvero. Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond, scelto da Amazon MGM Studios per raccogliere l’eredità di Daniel Craig e guidare il prossimo capitolo della saga. La conferma è stata diffusa il 16 novembre attraverso i canali ufficiali di 007, mettendo fine a un periodo in cui il toto nomi aveva coinvolto diversi interpreti britannici. Il protagonista di The Batman diventa così il volto dell’agente segreto più famoso del cinema nella nuova fase targata Amazon.

Si tratta di una decisione che pesa, perché il ruolo di Bond non è mai soltanto una parte da interpretare. È un’eredità da portare sulle spalle, e la produzione ha voluto affidarla a un attore che negli ultimi anni ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra mondi molto diversi. Pattinson, 40 anni, arriva infatti con un percorso che alterna grandi franchise e cinema d’autore, un equilibrio che evidentemente ha convinto chi doveva scegliere il successore di Craig.

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Una corsa con tanti nomi e un finale a sorpresa

La cosa curiosa è che l’attore britannico non era tra i favoriti della prima ora. Il suo nome è entrato nella lista dei candidati soltanto nelle ultime settimane, quando ormai l’attenzione si era concentrata su altri profili. Per mesi a circolare con maggiore insistenza erano stati soprattutto Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor, tre interpreti spesso indicati come possibili eredi dello smoking più celebre di Hollywood.

A quanto pare alle selezioni avrebbe partecipato anche Nicholas Hoult, altro nome che aveva alimentato le speculazioni attorno al nuovo 007. Alla fine però la produzione ha deciso di puntare su Pattinson, ribaltando in qualche modo le previsioni di chi seguiva da vicino la vicenda del casting. Un ingresso tardivo nella competizione che si è trasformato nella scelta definitiva, insomma, a conferma di quanto la ricerca del nuovo James Bond sia rimasta aperta fino all’ultimo.

Chi conosce la carriera di Pattinson sa bene che l’attore non è nuovo ai personaggi iconici. Il passaggio da The Batman all’universo di 007 lo porta a vestire i panni di due figure tra le più riconoscibili della cultura popolare, e anche questo racconta qualcosa sul tipo di interprete che Amazon MGM Studios aveva in mente per rilanciare la saga.

Denis Villeneuve alla regia e Steven Knight alla sceneggiatura

Il cast non è l’unico elemento a far notizia. Il nuovo film sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista che ha firmato titoli come Dune, Arrival e Blade Runner 2049, opere che hanno consolidato la sua reputazione tra gli autori più apprezzati della fantascienza contemporanea. Vederlo alle prese con un’avventura dell’agente segreto britannico rappresenta un accostamento interessante, considerando lo stile visivo e il ritmo che hanno sempre caratterizzato i suoi lavori.

La scrittura del film è stata invece affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, la serie che ha conquistato un pubblico vastissimo con le sue atmosfere cupe e i personaggi dalle mille sfumature. La coppia formata da Villeneuve e Knight dà già un’idea del livello produttivo su cui Amazon vuole impostare il futuro di 007.

C’è poi un dettaglio che potrebbe aver avuto un ruolo non secondario nella scelta. Pattinson e Villeneuve hanno già lavorato insieme a Dune: Part Three, e forse proprio questa collaborazione precedente avrebbe favorito l’arrivo dell’attore nei panni di Bond.

Fonte: TecnoAndroid