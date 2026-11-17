Gears of War 2 si presenta con un aspetto decisamente più pulito grazie alla passione della community, e per ottenere questo risultato non è servito alcun remake ufficiale. Il modder c3pohumancyborgrelations ha infatti pubblicato un pacchetto di texture ingrandite di quattro volte, pensato appositamente per il port non ufficiale su PC firmato da Santiquiroz. Il nome scelto per il progetto è piuttosto eloquente, ovvero Gears of War 2 4x AI upscale, e lascia intuire subito il ruolo che l’intelligenza artificiale ha avuto in tutta l’operazione.

Prima di entrare nei dettagli conviene capire su cosa poggia questo lavoro. Il secondo capitolo della saga viene recuperato attraverso una strada piuttosto particolare, quella della ricompilazione nativa. Il progetto di Santiquiroz prende il codice della versione commerciale uscita su XBOX 360 e lo traduce in codice x64 sfruttando ReXGlue, senza passare da un emulatore. Per farlo funzionare servono comunque i file della propria copia del gioco, quindi nessuna scorciatoia sul fronte della legittimità.

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Come nasce l’upscale delle texture di Gears of War 2

Per alzare la definizione delle immagini l’autore della mod si è affidato a Topaz Gigapixel, usando il modello Wonder AI 3.5 impostato su un’intensità elevata. Fin qui il procedimento potrebbe sembrare quasi semplice, ma il bello arriva dopo. Le immagini elaborate in formato PNG sono state riconvertite in DDS con chaNNer, un passaggio obbligato per riportare il materiale ritoccato nel formato che il gioco è in grado di leggere.

Il lavoro non si è fermato a una conversione unica valida per tutto. Sono stati necessari trattamenti separati per i formati BC1, BC3 e R8, a cui si aggiungono la generazione dei dati di trasparenza e quella dei mipmap. Proprio questi ultimi si sono rivelati fondamentali perché il codice di Unreal Engine 3 impiegato nella versione XBOX 360 blocca il caricamento delle nuove texture DDS quando ne sono sprovviste. Senza mipmap, insomma, le immagini migliorate semplicemente non comparirebbero a schermo.

C’è poi una piccola eccezione che vale la pena segnalare. All’interno del pacchetto restano anche i file R8 originali, lasciati fuori dall’ingrandimento. Secondo il modder sono collegati soprattutto a quello che sembra essere il canale di trasparenza della grafica del menu principale, ed è per questo motivo che non hanno ricevuto lo stesso trattamento riservato al resto delle immagini.

Compatibilità, icone e dove scaricare la mod

Chi conosce la scena amatoriale legata a Gears of War 2 sa che esistono più versioni non ufficiali in circolazione, e qui la distinzione conta parecchio. La modifica è infatti incompatibile con Gears of War 2: Hollow, un altro port realizzato dai fan che deriva da una build di sviluppo del 2008 e gira con DirectX 9 a 32 bit. La ricompilazione scelta come base da c3pohumancyborgrelations parte invece dalla versione commerciale e lavora a 64 bit con DirectX 12 oppure Vulkan. Due progetti con radici diverse, che di fatto non possono condividere lo stesso pacchetto grafico.

Nel download trova spazio anche un’aggiunta pensata per chi gioca su computer con periferiche differenti. Sono incluse delle icone alternative dei comandi, con la possibilità di scegliere quelle dedicate a tastiera e mouse oppure quelle che riproducono i pulsanti PlayStation. Le varianti sono organizzate in cartelle dedicate, mentre la selezione del tipo di icone avviene direttamente dal menu dei controlli del gioco.

Il pacchetto di texture ad alta definizione per Gears of War 2 è disponibile sulla pagina del progetto su Nexus Mods.

Fonte: TecnoAndroid