L’ansia da prestazione legata al digitale è uno degli effetti meno raccontati della trasformazione che sta attraversando uffici, aziende e organizzazioni di ogni dimensione. L’arrivo di nuovi strumenti tecnologici non porta con sé soltanto opportunità e procedure più rapide. Può anche aumentare il carico cognitivo di chi lavora e alimentare un timore molto concreto, quello di diventare obsoleti. E il punto più interessante è che questo succede persino quando quegli stessi strumenti, alla prova dei fatti, migliorano davvero le competenze delle persone.

Sembra un paradosso ma non lo è. Imparare a usare una nuova piattaforma, adattarsi a un software diverso o cambiare il proprio modo di organizzare il lavoro richiede energie mentali che si sommano alle attività quotidiane. Chi si trova dentro questo processo può percepire la tecnologia come un esame continuo, una specie di prova da superare ogni volta che qualcosa cambia. Ed è proprio lì che la crescita professionale rischia di trasformarsi in pressione.

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Quando le nuove competenze non bastano a rassicurare

Il rapporto tra ansia da prestazione e digitale mette in luce un aspetto spesso trascurato nei piani di innovazione. Acquisire padronanza tecnica non significa automaticamente sentirsi più sicuri del proprio ruolo. Una persona può diventare più abile, più veloce, persino più efficace, e allo stesso tempo continuare a temere di restare indietro rispetto al ritmo con cui gli strumenti si aggiornano.

Il timore dell’obsolescenza non nasce quindi da una reale mancanza di capacità. Nasce piuttosto dalla sensazione che il terreno sotto i piedi non smetta mai di muoversi. Ogni novità introdotta in azienda diventa così un piccolo segnale d’allarme, la conferma che quanto imparato ieri potrebbe non bastare domani. Un carico che pesa sulla motivazione e, alla lunga, anche sul benessere di chi lavora.

Per questo concentrarsi solo sull’aspetto tecnico della transizione digitale rischia di lasciare scoperta una parte fondamentale del problema. Le competenze servono, ovviamente. Ma da sole non riescono a costruire quella stabilità interiore che permette di affrontare il cambiamento senza viverlo come una minaccia.

Formazione, autonomia e valorizzazione per una carriera più resiliente

Una transizione digitale sostenibile ha bisogno di un approccio più ampio, che lavori su più livelli contemporaneamente. Servono interventi formativi pensati non solo per insegnare a usare gli strumenti ma anche per accompagnare le persone nel processo di adattamento. Servono percorsi individuali, capaci di tenere conto delle esigenze e delle difficoltà di ciascuno. E serve un ruolo attivo del management, chiamato a guidare il cambiamento in modo consapevole.

L’obiettivo è affiancare alla padronanza tecnica una serie di risorse psicologiche che rendano il percorso più solido. Tra queste c’è l’autonomia, cioè la possibilità per chi lavora di avere margini di scelta e di controllo sul proprio modo di operare con le nuove tecnologie. Sentirsi parte attiva del cambiamento, e non semplici esecutori di decisioni prese altrove, cambia profondamente il modo in cui ogni novità viene percepita.

Accanto all’autonomia entra in gioco la valorizzazione delle persone. Riconoscere il contributo di chi lavora, la sua esperienza e la sua capacità di crescere aiuta a ridurre quella sensazione di precarietà che alimenta il timore di diventare superati. È su questo equilibrio tra competenze tecniche, supporto formativo, attenzione individuale e responsabilità manageriale che si gioca la possibilità di costruire una carriera resiliente dentro un contesto lavorativo sempre più digitale.

Fonte: TecnoAndroid