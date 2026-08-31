Credi di risparmiare batteria su iPhone? Stai facendo l’esatto contrario

Chiudere tutte le app dal multitasking pensando di risparmiare batteria su iPhone è una di quelle abitudini che sembrano logiche e invece producono l’effetto opposto. Succede soprattutto a chi arriva da Android, dove il gesto di ripulire la lista delle applicazioni recenti è quasi un riflesso condizionato. Su iOS, però, quel movimento del pollice verso l’alto ripetuto dieci, venti volte al giorno non allunga affatto l’autonomia. Anzi, la accorcia. E non si tratta di una teoria da forum, perché a metterlo nero su bianco è stata la stessa Apple.

Il punto è che il concetto di applicazione aperta, su iPhone, non corrisponde a quello a cui la maggior parte delle persone pensa. Quando un’app scompare dallo schermo non continua a girare come farebbe un programma su un computer. Il sistema la mette in uno stato sospeso, congelata in memoria, senza che consumi cicli del processore. Resta lì, pronta a ripartire da dove era rimasta, e nel frattempo non chiede nulla alla batteria.

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Perché chiudere le app consuma più energia

La schermata del multitasking di iOS non è un elenco di processi attivi, è più simile a una cronologia delle app usate di recente. Rimuoverle da lì significa eliminarle dalla memoria RAM, e questo è precisamente il problema. Alla riapertura successiva il telefono deve ricaricare tutto da zero, ricostruire l’interfaccia, riconnettersi ai servizi necessari, recuperare i dati. Un’operazione che impegna processore e memoria molto più di quanto farebbe il semplice risveglio di un’app sospesa.

Moltiplicando questo lavoro extra per tutte le volte in cui si riaprono le solite quattro o cinque applicazioni durante la giornata, il conto energetico cresce. Non in modo drammatico, va detto, ma cresce. Ed è esattamente il contrario di quello che l’utente sperava di ottenere. La sensazione di aver fatto ordine è gratificante, il risultato pratico sull’autonomia dell’iPhone è negativo.

C’è anche un secondo aspetto che spesso sfugge. La gestione della memoria su iOS è pensata per essere automatica. Quando il sistema ha bisogno di spazio perché una nuova app richiede risorse, chiude da solo quelle rimaste inattive più a lungo, senza chiedere permesso e senza che l’utente se ne accorga. Intervenire manualmente non aiuta il sistema operativo, semplicemente lo scavalca in modo poco efficiente.

Quando invece chiudere un’app ha senso

Esiste un caso in cui il gesto rimane utile, ed è quello dell’applicazione che smette di rispondere o si comporta in modo anomalo. Se un’app si blocca, resta congelata su una schermata bianca o rifiuta di caricare i contenuti, forzarne la chiusura dal multitasking è la soluzione più rapida. In quel contesto non si parla di autonomia, ma di risoluzione di un malfunzionamento, e la logica cambia completamente.

Per il resto, chi vuole davvero incidere sui consumi ha strumenti più efficaci a disposizione. La luminosità dello schermo, i servizi di localizzazione lasciati sempre attivi, l’aggiornamento delle app in background per software che non ne hanno bisogno, le notifiche continue da decine di applicazioni. Sono queste le voci che pesano sulla durata della batteria, tutte controllabili dalle impostazioni di sistema, dove peraltro iOS mostra anche quali app hanno assorbito più energia nelle ultime ore e negli ultimi giorni.

L’abitudine di svuotare il multitasking, insomma, appartiene più alla sfera psicologica che a quella tecnica. Un gesto rassicurante, ereditato da altre piattaforme e da altre epoche dell’informatica mobile, che su un iPhone moderno non porta i benefici che si immagina. Apple lo ripete da tempo nella propria documentazione ufficiale, indicando la chiusura forzata come procedura da riservare esclusivamente alle app che non funzionano correttamente.