Il colosso cinese BYD sta trattando per rilevare lo stabilimento Ineos di Hambach, in Mosella, e la notizia ha già trovato un padrino politico di peso. Emmanuel Macron si è infatti affrettato a rivendicare il merito dell’operazione con una frase che non lascia spazio a dubbi: “BYD lavora con la Francia”. Se l’accordo andrà in porto, dalle linee di montaggio francesi potrebbero uscire auto elettriche cinesi prodotte direttamente sul suolo europeo, lontano dalle sovrattasse che oggi colpiscono i modelli importati.

Il dato più rilevante sta proprio qui. Per un costruttore come BYD avere una fabbrica in Europa significa smettere di pagare il conto salato dei dazi europei imposti sui veicoli elettrici in arrivo dalla Cina. Un’auto assemblata a Hambach non sarebbe più un prodotto d’importazione nel senso stretto del termine e potrebbe quindi aggirare quelle barriere tariffarie che negli ultimi tempi hanno reso meno competitivi i listini dei marchi cinesi nel Vecchio Continente.

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BYD: Macron e la rivendicazione politica dell’affare

Colpisce soprattutto la rapidità con cui l’Eliseo ha voluto mettere il proprio timbro sulla trattativa. La trattativa tra BYD e Ineos non è ancora conclusa, eppure il presidente francese ha scelto di esporsi pubblicamente, presentando la possibile operazione come il frutto di un dialogo costruito con il gruppo asiatico. Un modo per mostrare che la Francia resta un territorio attrattivo per gli investimenti industriali, anche quando arrivano da Pechino.

Non si tratta di un dettaglio da poco. Attribuirsi il merito di un affare ancora in fase di negoziazione comporta qualche rischio, perché finché le firme non sono sul contratto tutto può cambiare. Macron però ha evidentemente ritenuto che il messaggio valesse la scommessa. L’idea di vedere un’azienda cinese scegliere la Mosella per produrre i propri veicoli si presta bene a una narrazione di rilancio industriale, in una regione che ha bisogno di nuove prospettive per i suoi siti produttivi.

Cosa cambierebbe con una fabbrica BYD in Francia

Se l’acquisizione dello stabilimento di Hambach dovesse concretizzarsi, gli effetti si farebbero sentire su più fronti. Per il marchio cinese si aprirebbe una porta d’ingresso stabile nel mercato europeo, con la possibilità di proporre vetture elettriche a prezzi più aggressivi proprio perché esenti dalle sovrattasse sulle importazioni. Per la Francia invece si tratterebbe di riattivare o rafforzare una linea produttiva sul proprio territorio, con ricadute dirette sull’occupazione locale.

C’è poi un aspetto più sottile che riguarda l’Europa nel suo complesso. Le misure tariffarie sono state pensate per proteggere l’industria automobilistica del continente dalla concorrenza dei modelli cinesi venduti a costi molto bassi. Una fabbrica BYD sul suolo francese ribalterebbe in parte questa logica, perché le auto del gruppo diventerebbero a tutti gli effetti prodotti europei e potrebbero circolare sul mercato senza i rincari previsti per quelle spedite dall’Asia.

Al momento la partita resta aperta e i dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti. Quel che emerge con chiarezza è la volontà di BYD di radicarsi in Europa attraverso una struttura produttiva propria e l’interesse del governo francese a intestarsi un’operazione che porterebbe in Francia la produzione di auto elettriche cinesi. La trattativa per lo stabilimento Ineos di Hambach è ancora in corso e solo la firma finale dirà se dalle catene di montaggio della Mosella usciranno davvero i modelli del costruttore cinese.

Fonte: TecnoAndroid