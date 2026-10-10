Corvette 2027, primo problema per il V8 LS6: perdita d’olio

La nuova Corvette 2027 con il V8 da 6,7 litri presenta già il suo primo problema tecnico, una piccola perdita d’olio tra l’adattatore del radiatore dell’olio e la coppa. Sono passati appena sette mesi da quando Chevrolet ha presentato il nuovo motore LS6 montato su Stingray, Grand Sport e Grand Sport X, e il costruttore americano si trova a gestire un intoppo che, per fortuna, non ha richiesto un richiamo per motivi di sicurezza. È stato invece sufficiente diramare un bollettino di assistenza rivolto ai modelli coinvolti.

Cosa succede al V8 LS6 della Corvette

Il documento tecnico è stato inviato alle concessionarie Chevrolet del Nord America il mese scorso e descrive con precisione il punto critico. Secondo GM, tra l’adattatore del radiatore dell’olio e la coppa potrebbe verificarsi una lieve fuoriuscita di lubrificante. Non si parla di olio che cola copiosamente dal motore, anzi. In molti casi il segnale più evidente è una leggera formazione di bollicine nella zona interessata, visibile quando il propulsore è acceso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

In linea generale le piccole perdite d’olio non rappresentano un motivo di grande allarme, ma è chiaro che nessuno si aspetta di trovarne una su un’auto appena uscita dalla fabbrica. Specialmente quando si tratta di una sportiva come la Corvette, dove l’attenzione ai dettagli è parte integrante del prodotto. La soluzione individuata da Chevrolet è piuttosto semplice: ai tecnici delle officine autorizzate viene chiesto di sostituire una coppia di guarnizioni dell’adattatore.

Il bollettino specifica che non serve separare il radiatore dell’olio dal suo adattatore per completare l’intervento. Ci sono però alcune indicazioni da seguire con scrupolo. I meccanici devono avvitare i bulloni dell’adattatore in modo uniforme, serrandoli secondo una sequenza precisa per evitare che la perdita si ripresenti. Nel primo passaggio ciascun bullone va stretto a 5 Nm, mentre nel passaggio finale la coppia di serraggio sale a 15 Nm.

Quante Corvette 2027 sono già state prodotte

La produzione della Corvette 2027 è partita all’inizio di quest’anno e i numeri raggiunti finora sono già consistenti. Alla fine di settembre lo stabilimento di Bowling Green aveva assemblato 3.691 nuove Stingray con il V8 da 6,7 litri, insieme a 3.204 Grand Sport e 285 esemplari di Grand Sport X. Sommando questi tre modelli, gli unici equipaggiati con il nuovo motore, si superano le 7.000 vetture potenzialmente interessate dal problema.

Accanto a queste versioni, dalla linea di montaggio sono uscite anche 1.293 Z06, mentre per il model year 2027 sono state costruite 380 ZR1 e 269 ZR1X. Si tratta di varianti che utilizzano motorizzazioni differenti e che quindi non rientrano nel perimetro del bollettino legato al nuovo LS6.

Più potenza rispetto al vecchio 6,2 litri

Il nuovo V8 LS6 rappresenta un passo avanti importante in termini di prestazioni. Sulle Stingray, Grand Sport e Grand Sport X il motore eroga 535 cavalli e 705 Nm di coppia, valori che segnano un salto netto rispetto al passato. Il precedente V8 da 6,2 litri si fermava infatti a 495 cavalli, e solo con lo scarico sportivo opzionale, mentre la coppia massima arrivava a 630 Nm. Un incremento di 40 cavalli e 75 Nm che rende la nuova generazione della Corvette ancora più interessante per chi cerca prestazioni pure. La perdita d’olio individuata sul nuovo propulsore viene comunque gestita attraverso la sostituzione delle due guarnizioni presso le concessionarie, senza la necessità di un richiamo ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid