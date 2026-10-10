NHL su Disney+: oltre 1.300 partite senza costi extra dal 2026/27

Seguire l’hockey nordamericano dall’Italia sta per diventare molto più semplice, perché la NHL arriva su Disney+ senza alcun costo aggiuntivo per chi è già abbonato. A partire dalla stagione 2026/27 la piattaforma trasmetterà nel nostro Paese oltre 1.300 partite della National Hockey League, considerata uno dei campionati sportivi più spettacolari al mondo. Il tutto passa dall’integrazione dei contenuti sportivi di ESPN, che porta il grande hockey su ghiaccio d’oltreoceano dentro un servizio che in tanti conoscono già bene per film, serie e documentari.

Come funzionerà la NHL su Disney+

Il meccanismo è piuttosto lineare. Gli incontri saranno disponibili in diretta streaming nella sezione dedicata a ESPN, già presente all’interno dell’app. Non servirà quindi sottoscrivere pacchetti separati né cercare servizi alternativi, perché le partite del campionato rientreranno nel normale abbonamento a Disney+. Per gli appassionati italiani, abituati negli anni a inseguire la lega nordamericana tra soluzioni spesso poco pratiche, si tratta di un cambio di passo concreto.

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Il numero stesso dà l’idea della portata dell’operazione. Parlare di più di 1.300 match significa coprire una fetta enorme del calendario e offrire agli spettatori la possibilità di seguire con continuità la propria squadra del cuore. Oppure, semplicemente, di avvicinarsi a uno sport che in Italia ha sempre avuto un seguito di nicchia ma molto affezionato. Avere tutto in un unico posto, insieme al resto dei contenuti sportivi di ESPN, rende l’offerta di Disney+ decisamente più completa sul fronte dello sport.

Playoff, Stanley Cup e contenuti on demand

La copertura non si fermerà alla stagione regolare. Nel pacchetto rientreranno anche i playoff e soprattutto la Stanley Cup Final, l’appuntamento che ogni anno assegna il trofeo più prestigioso dell’hockey professionistico nordamericano. È il momento più atteso dell’intera annata, quello in cui la tensione sale partita dopo partita fino all’ultima sfida, e poterlo vedere sulla stessa piattaforma usata per tutto il resto della stagione è un vantaggio non da poco.

C’è poi un aspetto pratico che pesa parecchio per chi guarda dall’Europa. Molti incontri della National Hockey League si giocano infatti durante la notte italiana a causa del fuso orario, e restare svegli fino all’alba non è sempre un’opzione. Per questo la piattaforma metterà a disposizione gli highlights e i contenuti on demand, consultabili per le 48 ore successive alla fine di ogni partita.

Chi non riesce a seguire la diretta potrà così recuperare l’incontro con calma il giorno dopo, magari a colazione o nella pausa pranzo, oppure limitarsi a dare un’occhiata alle azioni salienti per restare aggiornato sui risultati. Una finestra di due giorni lascia un margine piuttosto ampio anche a chi ha giornate impegnate e vuole comunque tenere il passo con il campionato.

Per il pubblico italiano l’arrivo della NHL su Disney+ significa quindi poter contare su dirette, fasi finali e repliche in un unico servizio, senza spese extra rispetto all’abbonamento già attivo. Il debutto è fissato con l’inizio della stagione 2026/27, quando le oltre 1.300 partite della lega cominceranno a comparire nella sezione ESPN della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid